Dnes devětapadesátiletá Kristin Davisová zavzpomínala na případ, kdy ji podvedl jistý slavný (tehdy ještě začínající) herec. Půjčil si od ní značnou finanční částku a místo aby ji vrátil, přestal se ke své přítelkyni hlásit. Jméno bývalého partnera herečka neprozradila, ale uvádí, že se celý incident stal již dávno a dotyčný je dnes velmi úspěšnou celebritou.

Miranda (Cynthia Nixonová), Carrie (Sarah Jessica Parkerová) a Charlotte (Kristin Davisová) v seriálu A jak to bylo dál...

„Kdysi jsem chodila s jedním hercem, co zrovna tehdy neměl práci. Myslím, že to bylo ještě před Sexem ve městě, nevím přesně. Pravda je, že dnes je velice úspěšným člověkem, ale v té době jsem při penězích byla já,“ vypráví ve svém podcastu s názvem Are You A Charlotte.

„Viděla jsem u něj doma samé upomínky, že mu vypnou elektřinu, protože neplatí účty. Když jsem se ptala, co se děje, vymluvil se na svou rozbitou motorku – prý naboural a neměl jak jezdit na konkurzy.“

Herečka následně partnerovi nabídla, zda nechce půjčit peníze. „Byla to opravdu hrozná chyba. Rozhodně nikdo prosím nepůjčujte peníze člověku, se kterým chodíte. Nedopadá to většinou dobře – a svoje peníze už někteří ani neuvidíte,“ varuje.

Toho, že muži půjčila pět tisíc dolarů, dnes může jen litovat. Původně nezávazný vztah následkem toho podle jejích slov ‚změnil dynamiku‘, a to rozhodně ne k lepšímu. „Najednou mi přestal volat a vyhýbal se kontaktu. Když jsem pak za ním osobně došla a tloukla mu na dveře, slyšela jsem jen jeho štěkajícího psa. Jednoho dne mi pak přeci jen zavolal a vymlouval se, že prý měl doma zrovna nepořádek a bylo mu proto trapně,“ vzpomíná Davisová.

Australská herečka Sarah Wynterová, která podcast natáčela spolu s ní, během rozhovoru navrhla, zda by nemělo význam dotyčného konfrontovat i nyní, po mnoha letech. Davisová to však vyvrátila. „Teď žije někde na venkově, ženatý a s dětmi,“ dodala.