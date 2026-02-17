Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová

Na filmovém plátně už ji neuvidíte. Život herečky totiž vyměnila za režii. Kristen Stewartová (35), hvězda filmové série Stmívání, se svěřila, jak se změnil její život po tomto kariérním přerodu. „K herečkám se lidé často chovají hrozně,“ řekla bez servítek v rozhovoru pro The Times.
Kristen Stewartová (Cannes, 24. května 2022)

foto: Reuters

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)
Kristen Stewartová v Los Angeles (8. ledna 2026)
Dylan Meyerová a Kristen Stewartová v Los Angeles (8. ledna 2026)
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová v Los Angeles (8. ledna 2026)
„Lidé si myslí, že herečkou může být kdokoliv. Ale když jsem poprvé mluvila o svém filmu jako režisérka, říkala jsem si, že se ke mně všichni chovají, jako bych byla někdo s mozkem,“ vysvětlila. „Taky je zážitek, když sedíš v režisérském křesle a lidé ti dávají úplně jinou pozornost.“

Podle ní je v tom zakořeněný širší problém s přístupem k ženským tvůrkyním ve filmu. „Existuje představa, že režiséři mají větší schopnosti, což není pravda,“ řekla a poukázala na to, že tato mylná představa často vzniká a udržuje se mužskou perspektivou ve filmovém průmyslu.

Dylan Meyerová a Kristen Stewartová v Los Angeles (8. ledna 2026)

Stewartová přiznala, že právě po přechodu k režii cítila větší respekt pro své nápady a zkušenosti. „Nechci pořád jen nadávat, ale pro herečky je to často horší než pro herce. Jsou občas považovány za jakési loutky, ale nejsou,“ dodala a upozornila, že ženské herečky dělají tvrdou práci, která si zaslouží uznání.

Kristen Stewartová právě do kin uvedla svůj režisérský debut s názvem Chronologie vody. Snímek pokrývá dospívání autorky stejnojmenné literární předlohy, Lidie Yuknavitchové. Život plavkyně je poznamenaný traumaty z dětství, se kterými se snaží vypořádat. Po boji se závislostí se snaží své démony zachytit na papír, a najít skrz psaní samu sebe.

Nejsem suverén. Roli si musím nejdřív ohmatat, přiznává Robert Urban

Robert Urban

Pozornost diváků upoutal Robert Urban například v seriálech První republika a Zoo, na divadle pak rolí Tarzana ve stejnojmenném muzikálu. A teď jej čeká postava nová, a to doslova andělská.

16. února 2026

Maminky to chtějí taky, přiznávají Beáta Kaňoková a Tomáš Kotas

Tomáš Kotas a Beáta Kaňoková (7. února 2026)

„Člověk konečně dostane pocit, že dělá něco správně,“ prohlásil kameraman Tomáš Kotas ke své nominaci na Cenu české filmové kritiky za film Nahoře nebe, v dolině já. Když si nakonec vítěznou trofej...

16. února 2026

