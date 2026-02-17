Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová

„Lidé si myslí, že herečkou může být kdokoliv. Ale když jsem poprvé mluvila o svém filmu jako režisérka, říkala jsem si, že se ke mně všichni chovají, jako bych byla někdo s mozkem,“ vysvětlila. „Taky je zážitek, když sedíš v režisérském křesle a lidé ti dávají úplně jinou pozornost.“
Podle ní je v tom zakořeněný širší problém s přístupem k ženským tvůrkyním ve filmu. „Existuje představa, že režiséři mají větší schopnosti, což není pravda,“ řekla a poukázala na to, že tato mylná představa často vzniká a udržuje se mužskou perspektivou ve filmovém průmyslu.
Stewartová přiznala, že právě po přechodu k režii cítila větší respekt pro své nápady a zkušenosti. „Nechci pořád jen nadávat, ale pro herečky je to často horší než pro herce. Jsou občas považovány za jakési loutky, ale nejsou,“ dodala a upozornila, že ženské herečky dělají tvrdou práci, která si zaslouží uznání.
Kristen Stewartová právě do kin uvedla svůj režisérský debut s názvem Chronologie vody. Snímek pokrývá dospívání autorky stejnojmenné literární předlohy, Lidie Yuknavitchové. Život plavkyně je poznamenaný traumaty z dětství, se kterými se snaží vypořádat. Po boji se závislostí se snaží své démony zachytit na papír, a najít skrz psaní samu sebe.