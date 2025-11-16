Jsem naštvaná, po MeToo se nic nezměnilo, kritizuje Hollywood Kristen Stewartová

„Jsem opravdu moc naštvaná,“ říká Kristen Stewartová. Situace v Hollywoodu podle ní po hnutích MeToo a Times Up neprošla téměř žádnou změnou k lepšímu. Výzvy z let 2017 a 2018 měly pomoci vyrovnat pracovní podmínky žen za kamerou. Podle herečky se ale dodnes téměř nic nezměnilo.
Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025)

Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Kristen Stewartová a Dylan Meyerová (duben 2024)
Kristen Stewart (31. října 2025)
Kristen Stewartová (12. listopadu 2012)
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová (Los Angeles, únor 2024)
Pětatřicetiletá herečka, která patří dlouhodobě k hlasitým kritičkám hollywoodského sexismu, se rozohnila při projevu během akce Academy Women’s Luncheon (společný oběd žen pracujících v Akademii filmového umění a věd) v Los Angeles.

„V době bezprostředně po hnutí MeToo se zdálo, že příběhy vytvořené ženami a pro ženy si konečně získávají zaslouženou pozornost. Vypadalo to dokonce, že nám bude dovoleno nebo snad i doporučeno vyjadřovat se naprosto bez cenzury… Jsem opravdu moc naštvaná,“ řekla Kristen Stewartová.

Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025)
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová (duben 2024)
Kristen Stewart (31. října 2025)
Kristen Stewartová (12. listopadu 2012)
Hnutí Me Too povzbuzuje, aby se poškození přihlásili a sdíleli své příběhy, což vytváří kulturní posun směrem k větší odpovědnosti vůči pachatelům sexuálního násilí. Hnutí Time’s Up se zabývá sexuálním obtěžováním, útoky a diskriminací ve všech odvětvích a podporuje rovnost pohlaví a rasy.

„Tak žalostně málo filmů z minulého roku bylo natočeno ženami. Je zřejmé, že v našich životech potřebujeme mnohem více takovýchto pracovních obědů a schůzek, které povedou ženy. Musíme se zkrátka stát dámami, které stále dokola vedou podobné pracovní obědy,“ pokračovala v projevu herečka.

Hvězda Stmívání Kristen Stewartová si vzala scenáristku Meyerovou, zvažují děti

K rovnosti pohlaví má podle ní Hollywood stále velice daleko. „Je nás málo. Teď jsme tu my ženy všechny pohromadě a zdá se, že je nás hodně. Ale proboha, není! Není to naše vina. Naše odvětví je zkrátka v nouzovém stavu,“ dodala Stewartová.

V dubnu tohoto roku si pětatřicetiletá herečka vzala svou partnerku Dylan Meyerovou. Hvězda filmové série Stmívání a sedmatřicetiletá scenáristka si o Velikonoční neděli řekly své ano na zahradě jejich domu v Los Angeles, obklopeny blízkými přáteli a rodinou.

Kristen Stewartová (Los Angeles, 13. března 2022)

Stewartová chodila v minulosti s hereckým kolegou Robertem Pattinsonem, pár tvořili tři roky. Po skončení vztahu oznámila, že je bisexuální. Herečka tvořila pár například i se zpěvačkou Soko, chvíli randila i se svou asistentkou Alicií Cargileovou, hudebnicí St. Vincent či modelkou Stellou Maxwellovou.

Rodačka z Kalifornie se kromě herectví věnuje také režii. Na kontě má několik krátkých filmů a hudebních videoklipů. Ve filmu si poprvé zahrála ve svých jedenácti letech. Fanoušci ji znají například také ze snímků The Runaways (2010), Sněhurka a lovec (2012), Charlieho andílci (2019) nebo Zatracená krvavá láska (2024).

