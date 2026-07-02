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Kristen Bellová si užívá Prahu. Kdysi jsem se tu rád opíjel, přiznal hereččin muž

Autor:
  12:40
Kristen Bellová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Kristen Bellová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026) | foto: AP

Dax Shepard a Kristen Bellová s dcerami Lincoln a Deltou (2021)
Kristen Bellová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Kristen Bellová a Dax Shepard
Kristen Bellová na People's Choice Awards (Los Angeles, 18. ledna 2017)
20 fotografií
Herečka Kristen Bellová (45) tráví s manželem Daxem Shepardem (51) a jejich dcerami několik dní v Praze. Zatímco ona nadšeně objevuje krásy české metropole, její muž zavzpomínal na dobu, kdy sem jezdil bez rodiny. Přiznal, že právě Praha byla před lety jeho nejoblíbenějším městem, kde se rád opíjel.

Dcera nosí i v pěti a půl letech pleny, přiznala Kristen Bellová

Po příjezdu do české metropole se slavný pár podělil s fanoušky o řadu zážitků. Kristen Bellová zveřejnila fotografie z procházek historickým centrem, návštěvy pražských památek i koupání ve Vltavě. Během pobytu navíc zachránila malého ježka, kterého našla u silnice.

Největší pozornost ale vzbudil příspěvek jejího manžela Daxe Sheparda. K fotografiím z Prahy připojil vzpomínku na své mládí.

„Praha byla před šestadvaceti lety mým nejoblíbenějším městem, kde jsem se opíjel, a teď je s rodinou a za střízliva ještě krásnější. Neuvěřitelně nádherný gotický ráj, který je ještě lepší, když si zaplavete v řece,“ napsal k fotkám na Instagram.

daxshepard

Prague was my favorite city to be drunk in 26 years ago, and it’s even better sober with a family! Impossibly beautiful gothic Eden made even better with a swim in the river ❤️❤️❤️❤️❤️

29. června 2026 v 17:12, příspěvek archivován: 2. července 2026 v 11:44
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Jeho slova pobavila fanoušky, kteří ocenili, že dnes si slavní manželé užívají českou metropoli úplně jiným způsobem než před lety. Místo divokých večírků tráví čas s rodinou, objevují místní památky a nasávají atmosféru města.

Kristen Bellová a Dax Shepard patří k nejstabilnějším párům Hollywoodu. Vzali se v roce 2013 a společně vychovávají dvě dcery, Lincoln (13) a Deltu (11). Oba se netají tím, že i po letech manželství na vztahu vědomě pracují a otevřeně mluví také o psychickém zdraví či partnerské terapii.

Kristen Bellová se proslavila především hlavní rolí v seriálu Veronica Mars. Zahrála si také v úspěšném sitcomu Dobré místo (The Good Place) a propůjčila hlas Anně v animovaných filmech Ledové království.

Kristen Bellová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)
Dax Shepard a Kristen Bellová s dcerami Lincoln a Deltou (2021)
Kristen Bellová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Kristen Bellová a Dax Shepard
20 fotografií
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