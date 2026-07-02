|
Dcera nosí i v pěti a půl letech pleny, přiznala Kristen Bellová
Po příjezdu do české metropole se slavný pár podělil s fanoušky o řadu zážitků. Kristen Bellová zveřejnila fotografie z procházek historickým centrem, návštěvy pražských památek i koupání ve Vltavě. Během pobytu navíc zachránila malého ježka, kterého našla u silnice.
Největší pozornost ale vzbudil příspěvek jejího manžela Daxe Sheparda. K fotografiím z Prahy připojil vzpomínku na své mládí.
„Praha byla před šestadvaceti lety mým nejoblíbenějším městem, kde jsem se opíjel, a teď je s rodinou a za střízliva ještě krásnější. Neuvěřitelně nádherný gotický ráj, který je ještě lepší, když si zaplavete v řece,“ napsal k fotkám na Instagram.
Jeho slova pobavila fanoušky, kteří ocenili, že dnes si slavní manželé užívají českou metropoli úplně jiným způsobem než před lety. Místo divokých večírků tráví čas s rodinou, objevují místní památky a nasávají atmosféru města.
Kristen Bellová a Dax Shepard patří k nejstabilnějším párům Hollywoodu. Vzali se v roce 2013 a společně vychovávají dvě dcery, Lincoln (13) a Deltu (11). Oba se netají tím, že i po letech manželství na vztahu vědomě pracují a otevřeně mluví také o psychickém zdraví či partnerské terapii.
Kristen Bellová se proslavila především hlavní rolí v seriálu Veronica Mars. Zahrála si také v úspěšném sitcomu Dobré místo (The Good Place) a propůjčila hlas Anně v animovaných filmech Ledové království.