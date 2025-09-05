Pro mě je tohle stárnutí s grácií, říká Kris Jennerová po výrazném faceliftu

Hvězda reality show Keeping Up With the Kardashians v zářijovém čísle magazínu Vogue Arabia prozradila, že se pro facelift rozhodla už začátkem letošního roku. „Pro mě je tohle stárnutí s grácií. Tohle je moje verze,“ přiznala s tím, že se nejednalo o její první zkušenost s liftingem. Poprvé ho podstoupila před 15 lety.
„Rozhodla jsem se pro něj, protože chci být nejlepší verzí sebe sama, a to mě dělá šťastnou. Jen proto, že stárnete, neznamená, že byste měli rezignovat sami na sebe,“ odůvodnila.
O faceliftu otevřeně mluví i s fanoušky. Věří totiž, že její upřímnost je může inspirovat. „Pokud se cítíte dobře ve své kůži a chcete stárnout s grácií – což pro vás znamená, že nechcete dělat vůbec nic – pak nedělejte nic,“ vzkázala. „Dokonce i když jsem podstoupila výměnu kyčelního kloubu, nechali jsme to natočit. Věřím, že sdílení takových věcí může být pro ostatní užitečné.“
Výrazný facelift, po kterém podle některých sledujících vypadá mladší než její dcery, provedl vyhlášený plastický chirurg Dr. Steven M. Levine, u kterého procedury začínají na sumě 45 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes milion korun. Na kliniku Kris doprovodila nejmladší dcera Kylie Jennerová (28), s dcerou Kim Kardashianovou (44) si během celého zákroky telefonovaly.
Kris Jennerová v listopadu oslaví 70. narozeniny, ale zpomalovat rozhodně neplánuje. „Moje máma pracovala až do 82 let a já plánuju jít v jejích stopách. Možná vydržím do 85?“ řekla.
Proměnou prošel také její šatník. Podle zdroje deníku Daily Mail se rodačka ze San Diega, kterou na Instagramu sleduje přes 51 milionů fanoušků, rozhodla kompletně obměnit svůj šatník, aby odpovídal její aktuální postavě. Jak se jí podařilo výrazně zhubnout, ale neprozradila. Fanoušci však spekulují, že za tím stojí populární lék na hubnutí Ozempic. Kris dlouhodobě přičítá svou štíhlou postavu zdravému životnímu stylu a vyvážené stravě.