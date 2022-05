S dětmi není nutné vzdát se dosavadního života, říká herečka Aneta Krejčíková

V seriálu Ulice jste začínala už v roce 2005 a s menšími či většími pauzami jste tam doteď. Lze nějak shrnout, co všechno se za tu dobu změnilo?

Moje poslední přestávka trvala čtyři roky a přišla v pravou chvíli. Vlastně jsem se už předtím, než jsem otěhotněla, bavila s tvůrci o tom, že bych ráda odešla. Byla jsem přesvědčená, že se do Ulice už nevrátím, ale leccos se změnilo a najednou jsem opravdu ráda, že jsem zpátky. Zažila jsem při natáčení Ulice spoustu situací, jednu dobu jsem tam jezdila jen jako „nahrávací“ postava, tedy jako prostředník dějových linek ostatních kolegů. Byla jsem vlastně taková vrba, přes kterou si ostatní postavy řešily své problémy, a to není, co se týká herectví, až tak zábavné. Ale moje současná linka mě moc baví a užívám si ji, je hodně dobře napsaná.

Nás rodiče za prohřešek plácli a bylo, my máme tendenci vysvětlovat, proč k tomu došlo.