Plány na britský královský pohřeb prošly změnami. Názvy operací se „podědily“

Operace London Bridge, neboli Londýnský most, tak znělo krycí označení pro chystaný pohřeb britské královny. Každý člen královské rodiny má vlastní heslo, které označuje soubor příprav pro případ jeho úmrtí. V životopisné knize Karel III: Nový král, nový dvůr od dokumentaristy Roberta Hardmana se píše mimo jiné o tom, jakými změnami prošly tyto plány v nedávné době.

„Když má něco zahrnovat tisíce vojáků, mnoho policejních složek a dalších služeb, a ještě k tomu média včetně živého vysílání, je potřeba plánovat dopředu,“ zdůvodnil tento zvyk Hardman v rozhovoru pro podcast magazínu Hello!.

Například v případě královny Alžběty II. bylo toto plánování zahájeno s takřka dvacetiletým předstihem. „Tehdejší vévoda z Norfolku zvolil jméno Operace London Bridge, přičemž další pohřební plány pro ostatní členy rodiny nesla jména jiných mostů,“ popisuje Hardman.

Pohřbu královny matky se tak říkalo Operace Tay Bridge, a prince z Walesu Charlese, dnešního krále Karla III., se týkala Operace Menai Bridge, což je most mezi Anglesey a Walesem.

Tyto názvy se ve výsledku v rámci královské rodiny do jisté míry „podědily“. V případě smrti současného monarchy by se pohřebním plánům opět říkalo London Bridge, a pokud by se úmrtí týkalo rodiny jeho syna, prince Williama, byla by řeč o Menai Bridge. Starší králův syn se totiž po jeho nástupu na trůn stal následníkem a tedy princem z Walesu.

Pod tento název Menai Bridge spadá i Williamova manželka Kate a jejich tři děti. „V pořadí by se takové pohřby označovaly hesly Menai I, Menai II, Menai III a tak dále,“ vysvětluje Hardman.

Za zmínku stojí také fakt, že princi Williamovi – tehdejšímu vévodovi z Cambridge – původně náležel název Clare Bridge, což je proslulý most v Cambridge.

V nové verzi zmiňovaného životopisu, který byl doplněn o události z roku 2024, Robert Hardman rozebírá krom deníků zesnulé královny například také pravděpodobnost toho, zda se král Karel III., někdy oficiálně usmíří se svým nejmladším synem, princem Harrym, který po svém odloučení žije s rodinou ve Spojených státech.

