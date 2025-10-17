Ve svém prohlášení Andrew uvedl, že „pokračující obviňování“ odvádějí pozornost od práce jeho staršího bratra, krále Karla III. a širší činnosti britské královské rodiny.
„Proto již nebudu používat titul ani vyznamenání, která mi byla udělena. Jak jsem již dříve řekl, obvinění proti sobě důrazně popírám,“ dodal.
Princ Andrew je třetím dítětem zesnulé královny Alžběty II. Je osmý v pořadí na následnictví britského trůnu.
Andrewovy vazby na Epsteina podkopaly jeho pověst u veřejnosti a postavení v britské královské rodině. Andrew musel kvůli případu již dříve vrátit vojenské tituly a královské záštity panovnici Alžbětě II. Princ již také nemůže používat titul „Jeho královská Výsost“ a jeho role mají připadnout dalším členům královské rodiny.
Epstein, který byl podezírán ze sexuálního vykořisťování desítek mladých dívek, spáchal v roce 2019 sebevraždu v newyorském vězení, kde čekal na soudní proces.