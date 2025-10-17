Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.
Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ve svém prohlášení Andrew uvedl, že „pokračující obviňování“ odvádějí pozornost od práce jeho staršího bratra, krále Karla III. a širší činnosti britské královské rodiny.

„Proto již nebudu používat titul ani vyznamenání, která mi byla udělena. Jak jsem již dříve řekl, obvinění proti sobě důrazně popírám,“ dodal.

William a Kate plánují stěhování. Do sídla spjatého s temným okamžikem monarchie

Princ Andrew je třetím dítětem zesnulé královny Alžběty II. Je osmý v pořadí na následnictví britského trůnu.

Andrewovy vazby na Epsteina podkopaly jeho pověst u veřejnosti a postavení v britské královské rodině. Andrew musel kvůli případu již dříve vrátit vojenské tituly a královské záštity panovnici Alžbětě II. Princ již také nemůže používat titul „Jeho královská Výsost“ a jeho role mají připadnout dalším členům královské rodiny.

Epstein, který byl podezírán ze sexuálního vykořisťování desítek mladých dívek, spáchal v roce 2019 sebevraždu v newyorském vězení, kde čekal na soudní proces.

