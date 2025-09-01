Královna Camilla se v mládí ubránila útočníkovi botou, odhaluje nová kniha

Kniha, která nyní vychází na pokračování v novinách The Sunday Times, uvádí, že na současnou královnu v jejích přibližně šestnácti nebo sedmnácti letech zaútočil ve vlaku muž.
Podle knihy se jí nevhodně dotýkal, na což Camilla reagovala tím, že si sundala botu a udeřila ho. Po příjezdu vlaku do Londýna incident nahlásila a muže zatkla policie.
Camilla podle knihy vyprávěla o napadení v roce 2008 bývalému britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, který byl v té době starostou Londýna.
Buckinghamský palác k této zprávě nevydal žádné oficiální prohlášení. Odhalení této události přitáhlo podle agentury AP značnou pozornost britských médií.
Královna Camilla slaví 77. Neztrácí optimismus a povinnosti plní bez výhrad
Královna se v posledních letech věnuje podpoře obětí domácího násilí, sexuálních útoků a znásilnění. Je patronkou charity SafeLives pomáhající obětem domácího násilí a vyjádřila například v osobním dopise podporu Gisele Pelicotové, jejíhož muže letos soud poslal na dvacet let do vězení kvůli tomu, že svou manželku s ostatními muži desítky let znásilňoval.
Deník The Sunday Times už dříve zveřejnil jinou část knihy, která v celku vyjde na konci měsíce. Podle ní byla někdejší britská královna Alžběta II. zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii.
Low v knize přináší informace také o současném králi Karlu III. a jeho nejstarším synovi princi Williamovi.