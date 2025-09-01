Královna Camilla se v mládí ubránila útočníkovi botou, odhaluje nová kniha

  15:15
Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, útočníka se jí podařilo zneškodnit botou. Podle britských médií to odhalila nová kniha Power and the Palace (Moc a Palác) bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa.
Královna Camilla a štěně Moley v Lacocku (14. července 2025)

Královna Camilla a štěně Moley v Lacocku (14. července 2025) | foto: Getty Images

Královna Camilla a král Karel III. na banketu na hradě Windsor (8. července...
Britská královna Camilla na banketu na hradě Windsor (8. července 2025)
Britská královna Camilla, král Karel III., francouzský prezident Emmanuel...
Královna Camilla na portrétu ke svým 78. narozeninám (17. července 2025)
Kniha, která nyní vychází na pokračování v novinách The Sunday Times, uvádí, že na současnou královnu v jejích přibližně šestnácti nebo sedmnácti letech zaútočil ve vlaku muž.

Britský král Karel III. (ještě coby princ Charles) a Camilla Parker-Bowlesová (Londýn, 14. února 1975)

Podle knihy se jí nevhodně dotýkal, na což Camilla reagovala tím, že si sundala botu a udeřila ho. Po příjezdu vlaku do Londýna incident nahlásila a muže zatkla policie.

Královna Camilla a štěně Moley v Lacocku (14. července 2025)
Královna Camilla a král Karel III. na banketu na hradě Windsor (8. července 2025)
Britská královna Camilla na banketu na hradě Windsor (8. července 2025)
Britská královna Camilla, král Karel III., francouzský prezident Emmanuel Macron a první dáma Francie Brigitte Macronová na banketu na hradě Windsor (8. července 2025)
Camilla podle knihy vyprávěla o napadení v roce 2008 bývalému britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, který byl v té době starostou Londýna.

Buckinghamský palác k této zprávě nevydal žádné oficiální prohlášení. Odhalení této události přitáhlo podle agentury AP značnou pozornost britských médií.

Královna Camilla slaví 77. Neztrácí optimismus a povinnosti plní bez výhrad

Královna se v posledních letech věnuje podpoře obětí domácího násilí, sexuálních útoků a znásilnění. Je patronkou charity SafeLives pomáhající obětem domácího násilí a vyjádřila například v osobním dopise podporu Gisele Pelicotové, jejíhož muže letos soud poslal na dvacet let do vězení kvůli tomu, že svou manželku s ostatními muži desítky let znásilňoval.

Deník The Sunday Times už dříve zveřejnil jinou část knihy, která v celku vyjde na konci měsíce. Podle ní byla někdejší britská královna Alžběta II. zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii.

Low v knize přináší informace také o současném králi Karlu III. a jeho nejstarším synovi princi Williamovi.

