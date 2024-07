Královna Camilla slaví 77. Neztrácí optimismus a povinnosti plní bez výhrad

„Zapletla se do nejskandálnější královské aféry a přežila příval nenávisti po smrti princezny Diany. Po letech tvrdé práce má ale Camilla mezi veřejností slušné hodnocení a zasloužené postavení v královské rodině,“ píše komentátor britského deníku Daily Mail Brian Hoey.

Zvláště v posledních měsících se královna Camilla ukázala jako opora celé rodiny, kdy dva její členové čelili diagnóze rakoviny. Všechny prý povzbuzovala svým neskonalým optimismem a s bravurou zvládala všechny povinnosti.

Povinnost zastíní i její středeční narozeniny. Shodují se totiž s datem otevření parlamentu Spojeného království, na které královna musí doprovázet krále, jenž tam pronese projev.

„Není to způsob, jakým by chtěla oslavit narozeniny, ale neuslyšíte od ní nikdy ani slovo stížnosti. Opravdu si nikdy nestěžuje na nic. Na člověka, který se nenarodil do královské rodiny, má mimořádný smysl pro povinnost a dost temperamentu na to, aby se s tím vyrovnala,“ řekl blízký přítel královny deníku Daily Mail.

Kdo patří do královnina nejužšího kruhu?

Oslavy narozenin královny Camilly se tak odehrají v soukromí, v rodinném kruhu. Mezi Camilliny nejbližší patří kromě krále její mladší sestra Annabel Elliotová, interiérová designérka a obchodnice se starožitnostmi. Právě na jejím venkovském sídle se Charles s Camillou před desítkami let scházeli jako tajní milenci. Byla vždy Camillinou důvěrnicí a oporou a na její oslavě padesátin se Camilla s Charlesem poprvé objevili na veřejnosti jako pár.

Královna Camilla se sestrou Annabel Elliotovou na Wimbledonu (červenec 2024)

Na oslavě Camilliných narozenin nebudou určitě chybět její děti. Syn Tom Parker Bowles (49) je publicista. O vztahu své matky s princem Charlesem mluvil vždy hezky. Charlese považuje za „laskavého a inteligentního“ muže. Od syna má královna Camilla dvě vnoučata – Lolu a Fredericka.

Od dcery Laury Lopesové (46) má Camilla tři vnoučata – Elizu a dvojčata Louise a Guse. Laura Lopesová má galerii a drží se stranou zájmu médií, má ale prý velmi dobrý vztah s princeznou Kate.

Mezi blízké přátele královny patří herečky Judi Denchová nebo Joanna Lumleyová.

Důležitými osobami pro královnu byly vždy dvorní dámy, které plnily role společnic, poradkyní a sekretářek. Funkce dvorní dámy byla zrušena, ale Camilla má „královniny společnice“, které dostávají plat na pokrytí svých výdajů.

Vnoučata královny Camilly - zleva: Gus Lopes, Louis Lopes, Freddy Parker Bowles, Eliza Lopesová a Lola Parker Bowlesová (2022)

Tou hlavní je Sarah Troughtonová, která je královou sestřenicí z druhého kolena, protože její dědeček byl bratrem královny matky. Doprovází panovnici na důležitých akcích, je její zástupkyní, může udělovat jejím jménem medaile a má další řadu povinností. Kromě toho ji ale s královnou pojí přátelství.

„Mohu vám říct jen to, že je to ta nejpříjemnější, nejlaskavější a nejzábavnější kamarádka, jakou můžete mít,“ řekla o Camille v pořadu Good Morning Britain.