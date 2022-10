Po smrti Diany udělala královna správnou věc, říká princezna Anna

V rozhovoru s královským redaktorem ITV News Chrisem Shipem v roce 2017, který byl poprvé odvysílán až letos, před pár týdny, princezna Anna uvedla, že kritika, které se královně dostalo za její reakci na smrt princezny z Walesu, byla nespravedlivá.

Místo toho, aby Alžběta II. okamžitě odjela do Londýna na setkání s tisíci truchlícími fanoušky zemřelé princezny Diany, zůstala na zámku Balmoral ve Skotsku. Byla tam se svým synem, nynějším králem Karlem III., a vnuky princem Williamem a princem Harrym. Podle princezny Anny byla tato podpora, kterou poskytla svým vnukům, jimž bylo v té době patnáct a dvanáct let, přesně ta správná reakce.

„Myslím si, že je naprosto zvláštní, že by si nějací racionálně smýšlející rodiče mysleli, že by snad byla alternativa přivést ty děti sem do Londýna ve všem tom chaosu,“ uvedla princezna Anna.

Princ Philip, princ William, hrabě Charles Spencer, princ Harry a princ Charles na pohřbu princezny Diany (Londýn, 6. září 1997)

„Jedině toto bylo správné. Že tam byli a měli podporu, kolem sebe lidi, kteří je dokázali pochopit, dát jim čas. To málo času, který měli, aby se pokusili vyrovnat, byť jen letmo, s tím, co se stalo,“ míní jediná dcera Alžběty II. a prince Philipa.

Princové William a Harry se na veřejnosti objevili šest dní po smrti své matky. Dne 6. září 1997 je veřejnost mohla sledovat, jak kráčejí za její rakví z Westminsterského opatství.

Na temné časy po smrti princezny Diany vzpomínal britský princ Harry nedávno v pořadu The Me You Can’t See, který natočil s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. „Bylo to, jako bych byl mimo své tělo a jen jsem kráčel a dělal to, co se ode mě očekávalo,“ prohlásil.