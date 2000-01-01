Británie si připomíná 100 let od narození své nejdéle vládnoucí panovnice. Královna Alžběta II., která přišla na svět 21. dubna 1926, přitom vládnout neměla. Následnicí se stala po korunovaci otce, jenž se stal panovníkem po bratrově abdikaci. Během své vlády Alžběta II. překonala několik rekordů. Na trůně byla 70 let a 214 dní. Zemřela 8. září 2022 ve věku 96 let.
Britský král Jiří VI. (ještě coby vévoda z Yorku) s manželkou Alžbětou a jejich prvorozenou dcerou, příští královnou Alžbětou II. v roce 1926.
Královna Alžběta II. ještě coby princezna po návštěvě zubaře ve West Endu v Londýně v říjnu 1934
Už jako mladá milovala koně a závody. Na snímku z dubna 1939 pózuje 13 letá princezna ve Windsoru.
Následnicí trůnu se stala v roce 1936, když její otec převzal trůn po svém starším bratrovi po jeho abdikaci.
Princezny Margaret a Alžběta v říjnu 1940 u proslovu k dětem během druhé světové války. Obě zůstaly s rodiči během války v Londýně.
Během války šlechtickému titulu navzdory opravovala vojenská auta. Tady je jí 16 let.
V létě 1947 královský palác oznámil zásnuby princezny Alžběty a jejího vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena, prince řeckého a dánského.
Královna Alžběta II. (ještě coby princezna) a její syn Charles na křtinách malého prince v Buckinghamském paláci (15. prosince 1948)
Princezna Alžběta a princ Philip, vévoda z Edinburghu, při prohlídce vily Guardamangia na ostrově Malta (1950)
Královna Mary, Alžběta II. (ještě coby princezna) a královna matka na křtu princezny Anny v Buckinghamském paláci 21. října 1950.
Královnou se Alžběta stala 6. února 1952 po smrti svého otce. Zpráva o náhlé smrti Jiřího VI. ji zastihla v Keni, na cestě po Asii a Africe, kterou podnikla spolu se svým manželem Philipem namísto churavějícího krále. Ihned se vrátila domů. „Vypadá jako holčička a stala se královnou,“ psal tehdy britský tisk o té osudové chvíli.
Korunovace se uskutečnila 2. června 1953 ve Westminsterském opatství a první korunovací, přenášenou v přímém televizním přenosu.
Královna Alžběta II. a princ Philip na světové premiéře filmu Dunkirk v Londýně (20. března 1958)
Královna Alžběta II. a princ Philip na oficiálním portrétu před královským turné (1959)
Královna Alžběta II. v roce 1968
Královští manželé měli čtyři děti – Charlese, Annu, Andrewa a Edwarda. Na snímku z dubna 1968 rodina pózuje na zámku Frogmore ve Windsoru.
Královna Alžběta II. a její syn Charles během jmenování princem z Walesu (1. července 1969)
Během vlády Alžběty II. se v Bílém domě vystřídalo 14 prezidentů USA. Na snímku z roku 1976 královna tančí s Geraldem Fordem.
Britský princ Philip, první dáma USA Nancy Reaganová, královna Alžběta II. a americký prezident Ronald Reagan na jachtě Britannia v Kalifornii (4. března 1983)
Přestože bulvár spekuloval o tom, že královna neměla dobrý vztah se svou snachou Dianou, podle královských pozorovatelů to nebyla pravda.
Princ Philip a královna Alžběta II. před Buckinghamským palácem po smrti princezny Diany (5. září 1997)
Princ Philip a královna Alžběta II. (ještě jako princezna) na procházce během líbánek (listopad 1947)
Britská královna Alžběta II. a její manžel princ Philip na otevření parlamentu (9. května 2012)
Královna Alžběta II. se svým manželem na oficiálním snímku od fotografky Annie Lebovitzové z roku 2016.
Královna Alžběta II. a princ Philip si ve Windsoru prohlížejí přání od prince George, princezny Charlotte a prince Louise k 73. výročí svatby, které oslavili 20. listopadu 2020.
Princ Philip a královna Alžběta II. na vrcholu Coyles of Muick na snímku pořízeném hraběnkou z Wessexu Sophií (2003)
Britský princ Philip, španělská královna Letizia, britská královna Alžběta II. a španělský král Felipe VI. v Buckinghamském paláci (17. července 2017)
Královna Alžběta II. na snímku, který pomocí vícero zrcadel pořídil fotograf Hugo Rittson Thomas v roce 2013.
Královna Alžběta II. se svým novým portrétem od malíře Henryho Warda u příležitosti 60. výročí patronátu britského Červeného kříže (14. října 2016)
Královna s manželem se nakonec dočkali osmi vnoučat. Na snímku ze zámku Balmoral z roku 2018 jsou jen některá ze čtrnácti pravnoučat.
Britská panovnice celý svůj život zasvětila službě monarchii a byla nesmírně populární. Podnikla stovky zámořských cest, z Buckinghamského paláce přihlížela rozpadu britské koloniální říše, vstupu své země do Evropských společenství i jejímu vystoupení z Evropské unie v lednu 2020. Zažila první rakety ve vesmíru i příchod internetu. A celou tu dobu stála v čele své země jako symbol její stability, jako pevná a bezúhonná panovnice.
Královna Alžběta II. v Belfastu obdivuje Železný trůn vládce Sedmi království ze seriálu Hra o trůny (24. června 2014).
Princ Philip zemřel 9. dubna 2021, dva měsíce před 100. narozeninami. S královnou byli manželi 73 let.
Královna Alžběta II. s rodinou a hosty ve Westminsterském opatství na bohoslužbě za zesnulého prince Philipa (29. března 2022)
Tři následníci trůnu s panovnicí. Princ Charles, královna Alžběta II., princ George a princ William na společném portrétu u příležitosti 90. narozenin vladařky (2016)
Princ George, princ Charles, královna Alžběta II. a princ William na portrétu k začátku nového desetiletí, který zveřejnil Buckinghamský palác v prosinci 2019.
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (8. května 2019)
Královna Alžběta II. a její fellští pony Bybeck Nightingale a Bybeck Katie na smímku z března 2022 na nádvoří hradu Windsor
Kvůli koronaviru si britská královna Alžběta II. s premiérem Borisem Johnsonem místo tradiční audience v Buckinghamském paláci pouze telefonovala (25. března 2020).
Britská královna Alžběta II. pronesla speciální projev kvůli pandemii koronaviru (5. dubna 2020).
Královna Alžběta II. na snímku z 2. února 2022 z panství Sandringham k platinovému jubileu (70 let na trůnu), které panovnice oslavila 6. února 2022.
Osamocená královna Alžběta II. ve Windsoru na letní oslavě svých narozenin omezené kvůli koronavirové pandemii (12. června 2021)
Královna Alžběta II. a medvídek Paddington během scénky na začátku koncertu Platinum Party At The Palace k platinovému jubileu královny (4. června 2022)
Vévodkyně Camilla, princ Charles, královna Alžběta II., princ George, princ William, princezna Charlotte, princ Louis a vévodkyně Kate na oslavě platinového jubilea královny (Londýn, 5. června 2022)
U příležitosti platinového jubilea se královna dočkala také své panenky Barbie.
Královna Alžběta II. na recepci před začátkem oslav platinového jubilea (Sandringham, 5. února 2022)
Nejstarší syn královny a následník trůnu, princ Charles se svou matkou během oslav v Edinburghu (30. června 2022)
Královnin oblíbenec mezi dětmi, princ Andrew, se po skandálech stáhl z veřejného života. Později ho bratr už coby král Karel III. zbavil všech titulů.
Jeden z posledních snímků královny Alžběty II. byl pořízený 6. září 2022 na zámku Balmoral.
Královna Alžběta II. tenkrát přijala novou britskou premiérku Liz Trussovou. O dva dny později palác oznámil úmrtí panovnice.
Britská královská rodina při poděkování za projevenou soustrast po úmrtí královny Alžběty II. v Balmoralu (10. září 2022)
Rakev s ostatky královny Alžběty II. naposledy opouští Buckinghamský palác (14. září 2022).
Královská rodina ve Westminsterském sále u rakve s ostatky královny Alžběty II. (Londýn, 14. září 2022)
Princ William, princezna Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan ve Westminsterském sále u rakve s ostatky královny Alžběty II.
Princezna Kate, princ William, vévodkyně Meghan a princ Harry u rakve s ostatky královny Alžběty II. ve Westminsterském sále
Státní pohřeb se konal 19. září 2022. Pravnoučata královny Alžběty II. princ George a princezna Charlotte se svými rodiči, princem Williamem a princeznou Kate. Za nimi stojí princ Harry s manželkou Meghan.
Král Karel III. královna choť Camilla, princ Harry a vévodkyně Meghan na pohřbu královny Alžběty II.
Princ Andrew a corgiové královny Alžběty II. Muick a Sandy ve Windsoru v den pohřbu britské panovnice (19. září 2022)
Alžběta II. byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím panovníkem v britských dějinách. Za dlouhých sedm desítek let své vlády zažila 15 premiérů, ve Vatikánu se vystřídalo sedm papežů, rozšířila se televize, člověk vstoupil na Měsíc, byla postavena a zbourána Berlínská zeď.
V Evropě překonal délku vlády královny Alžběty II. (70 let a 214 dní) v historii pouze francouzský král Ludvík XIV., přezdívaný „král Slunce,“ který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy více než 72 let (1643 až 1715).
