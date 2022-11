Už nikdy si nezazpívá, manžel jí dal pěstí do krku. Nemůže za to, říká zpěvačka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Zpěvačka Marcela Králová vypráví o tom, jak před lety musela kariéru zabalit, protože její manžel onemocněl Alzheimerovou chorobou – nejčastějším typem demence – a ona ho odmítla strčit do ústavu. Doma se o něj stará dodnes. Jeho stav se zhoršuje, před dvěma roky jí dokonce ranou pěstí do krku, když se bránil převlékání, nevratně poškodil hlasivky. Takže dnes už si bývalá zpěvačka nezazpívá ani lidovku. „V životě by mi neublížil, kdyby si to uvědomoval. Konce života bohužel nebývají romantické ani moc hezké, “ říká. Smířená se vším, co přijde.