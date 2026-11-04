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Kde mám deštník? Král Karel III. se zlobil, nakonec vtipkoval o řeřiše

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  13:55
Jeden marně hledal deštník, druhá si užívala tropický ráj. Král Karel III. se během prudkého deště neubránil podrážděné reakci, královna Camilla zase vyvolala kritiku, když se bosá procházela po pláži se slunečníkem a podala ruku jedné z místních žen. Někteří jí připomínají, že má ve světě reprezentovat Británii, nikoli „dovolenkovat“. Panovník nakonec nepřízeň počasí obrátil ve vtip a poznamenal, že mu díky dešti na obleku asi brzy začne růst řeřicha.
Panovníka zastihla průtrž mračen krátce po příjezdu na stadion sira Viviana Richardse. Na deštník musel chvíli čekat. (1. listopadu 2026)
Král Karel III. se během vojenské přehlídky na Antigue pomocí posunků dožadoval deštníku, který ho měl ochránit před prudkým deštěm. (1. listopadu 2026)
Karel III. gestikuloval a obracel se na svůj doprovod s dotazy, kde je jeho deštník. (1. listopadu 2026, Antigua a Barbuda)
Zatímco královna Camilla už měla průhledný deštník, Karel III. zůstal na dešti bez ochrany. (1. listopadu 2026, Antigua a Barbuda)
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