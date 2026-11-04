Kde mám deštník? Král Karel III. se zlobil, nakonec vtipkoval o řeřiše
Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky
V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...
Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance
Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...
Billie Eilish si nechala zmenšit prsa? Fanoušci řeší nový zpěvaččin vzhled
Zpěvačka Billie Eilish (24) se stala terčem spekulací na sociálních sítích. Fanoušci porovnávají její starší a aktuální fotografie a domnívají se, že podstoupila zmenšení prsou. Důkaz o operaci ale...
Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení
Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...
Nechutné i geniální. Heidi Klumová šokovala fanoušky halloweenským kostýmem
Německá topmodelka Heidi Klumová (53) opět nezklamala. Její halloweenské převleky, kdy se za pomoci týmu maskérů a vizážistů mění v nejrůznější příšery a postavy, jsou už legendární. Letos si pro...
Kde mám deštník? Král Karel III. se zlobil, nakonec vtipkoval o řeřiše
Jeden marně hledal deštník, druhá si užívala tropický ráj. Král Karel III. se během prudkého deště neubránil podrážděné reakci, královna Camilla zase vyvolala kritiku, když se bosá procházela po...
Chybí mi vajíčka, říká Kerrová ke své zvláštní dietě. Místo nich jí bizona
Australská modelka Miranda Kerrová (43) se svěřila se svou dietou, díky níž si udržuje štíhlou postavu, ale hlavně zmírňuje své zdravotní obtíže. Kerrová se musela vzdát vajíček, místo toho do...
Také nejmladší dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta se zbavila otcova příjmení
Soud v americké Kalifornii počátkem týdne posvětil žádost nejmladší dcery hereckého dua a bývalého páru Jolie-Pitt o změnu jména. Vivienne je už čtvrtá z jejich šesti potomků, kteří otcovo příjmení...
Claudia Schifferová se svlékla do půl těla, pózuje se zlatým náhrdelníkem
Německá supermodelka a herečka Claudia Schifferová znovu dokázala, že ani po padesátce neztrácí nic ze svého půvabu. V nové kampani módní značky odhodila vrchní díl oblečení a před objektivem...
Já děti ukazovat nemůžu a Štíbrová s Kotkem ano? ptá se Ornella Koktová
Ornella Koktová přichází s pokračováním pořadu Ornella Life. Její fanoušci se mají na co těšit. Půjde o nekonečnou řadu, jež bude mapovat radostné i bolestné okamžiky jejího života. Každodenní rutinu...
Megan Foxová jako temná mořská panna. Herečka zveřejnila odvážné fotografie
Herečka a modelka Megan Foxová (40) znovu předvedla svou zálibu v odvážných proměnách. Na nových fotografiích se stylizovala do podoby temné mořské sirény. V blyštivém kostýmu, průsvitné sukni a s...
Sebastianovi v Naked Attraction učarovalo „obří dělo“. Název pořadu má na těle
Sebastian má za sebou vážný vztah, který dokonce vyústil v registrované partnerství. Láska ale nakonec nevydržela a po rozchodu je znovu single. V první čistě queer epizodě pořadu Naked Attraction se...
Zákulisí StarDance: Prachař Sandeva s nohama ve vzduchu, Kostková v županu
Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru...
Říkali mu indián, on se styděl za ruské jméno. Charles Bronson byl legendou westernu
Vypadám jako kamenolom, který někdo vyhodil do vzduchu dynamitem. Charles Bronson vnesl do světa filmu hrdiny s nehybnou tváří a tvrdou pěstí. Byla to jen póza?
Jiřina Bohdalová u soudu kvůli padělkům: Nepotřebuji mluvit, potřebuji ten obraz
Odvolací pražský vrchní soud se v úterý začal zabývat případem obchodníka s uměním Jaroslava Fröhlicha nepravomocně odsouzeného k trestu vězení v délce šesti a půl roku za prodej údajně padělaných...
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Jdu za kolegy, říká Marie Retková. Podpoří protest proti rušení poplatků
Marie Retková (70) patří k tvářím, které si diváci pamatují z dob televizních hlasatelů. V rozhovoru pro iDNES.cz se vyjádřila k plánovanému zrušení koncesionářských poplatků, dnešní politické...
Facelift jako symbol bohatství. Mám z toho smíšené pocity, říká Scott Thomasová
Kristin Scott Thomasová (66) přiznala, že poprvé v životě uvažovala o faceliftu. Herečka známá z filmů Zaříkávač koní nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb jako důvod neuvedla pouze mladistvý vzhled a...