Soudce vrchního soudu minulý rok rozhodl, že rozhodnutí vládní komise poskytnout Harrymu ochranu „na míru“ podle potřeby nebylo nezákonné, iracionální ani neodůvodněné.

Princ tvrdil, že on a jeho rodina čelí při návštěvě jeho domoviny nebezpečí kvůli nepřátelskému chování obyvatel Británie na sociálních sítích a také kvůli neustálému pronásledování v médiích.

Čtyřicetiletý princ, mladší ze synů britského krále Karla III., se vzepřel zvykům královské rodiny, když zažaloval vládu i britský bulvární tisk, ovšem se smíšenými výsledky.

Například prohrál soudní bitvu v souvisejícím sporu, když žádal o to, aby si policejní ochranu v Británii mohl zaplatit sám. Soudce to ale zamítl. Advokát vlády argumentoval tím, že policisté by neměli být zneužíváni jako „soukromí osobní strážci pro bohaté“.

Harry také stáhl žalobu proti vydavateli deníku Daily Mail za urážku na cti kvůli článku, kde se psalo, že se snažil skrýt své snahy o to, aby nadále požíval policejní ochrany.

Předloni ale vévoda ze Sussexu vyhrál spor s vydavatelem listu Daily Mirror, když soudce konstatoval, že deník odposlouchával jeho telefon a že tato praxe byla v médiu „rozšířená a obvyklá“.

Britský král Karel III. a královna Camilla na portrétu pořízeném v Římě u příležitosti 20. výročí jejich svatby (7. dubna 2025)

Letos v lednu pak Harry dosáhl podle něj „monumentálního“ vítězství, když se mu britský bulvární tisk mediálního magnáta Ruperta Murdocha omluvil za to, že léta zasahoval do jeho života, a souhlasil se zaplacením odškodného za narušování princova soukromí.

Podobný soudní spor vede Harry i proti vydavateli deníku Daily Mail.

Se svým otcem Karlem III. se Harry v Londýně nesetká. Král s manželkou Camillou odletěl na návštěvu Itálie. Na sociálních sítích se také pochlubili novými portréty z Říma, které nafotili u příležitosti 20. výročí své svatby. Oslaví jej 9. dubna 2025.

