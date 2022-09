Král Karel III. má svůj monogram. Bankovky představí do konce roku

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

Iniciála C označuje jméno krále a R jeho titul rex, což je latinsky král. Alžběta II. používala monogram E II R, kde R označovalo latinské regina, tedy královna.

Monogram je osobním majetkem krále a Karel III. ho vybral ze série návrhů připravených heraldickou společností The College of Arms. Skotská verze má skotskou korunu a vytvořila ji společnost Lord Lyon King of Arms.

Královský monogram se používá na státních dokumentech, bývá na vládních budovách i poštovních schránkách. Tento nový se ovšem objeví jenom na těch, které se teprve začnou vyrábět. „Rozhodnutí nahradit monogram bude na uvážení jednotlivých organizací a proces bude postupný,“ stojí v prohlášení paláce.

Monogram britského krále Karla III.

Postupně budou zveřejněny také návrhy nových mincí, bankovek a známek s podobiznou nového panovníka. „První mince s podobiznou Jeho Veličenstva krále Karla III. vstoupí do oběhu v souladu s poptávkou z bank a pošt,“ uvedla generální ředitelka Královské mincovny Anne Jessoppová s tím, že několik let se budou souběžně razit a zůstanou v oběhu mince s králem Karlem III. i královnou Alžbětou II.

Bank of England uvedla, že bankovky s portrétem krále vstoupí do oběhu zřejmě v polovině roku 2024 a do konce letošního roku představí jejich podobu.