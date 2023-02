Korunovace krále Karla III. dostala logo od bývalého šéfdesignéra firmy Apple

Spoluautor produktů jako je iPhone nebo iPod Jony Ive navrhl kruhové logo, které využívá květinové motivy a spojuje „anglickou růži, skotský bodlák, velšský narcis a severoirský trojlístek“.

Čtyři rostliny symbolizující části Spojeného království vytváří v modré barvě tvar koruny používané při korunovačním ceremoniálu. Kruh kolem ní dotváří červené květy a nápis se jménem nového panovníka a datem korunovace.

„Design byl inspirován láskou krále Karla k planetě a přírodě a jeho hlubokou starostí o přírodní svět,“ řekl návrhář Ive. Květinové motivy podle něj odráží „optimismus jara“.

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4