Unikátní pocty a tiára po tchyni. Král Karel III. s chotí přijeli do Německa

„Mohu vás ujistit, že v čase, který mi jako králi bude dopřán, učiním vše, abych naše vztahy ještě více posílil,“ řekl Karel III.

„Nehledě na to, co nás čeká, vím, že německo-britské přátelství zůstane důležité a zůstane silné,“ řekl Steinmeier.

Steinmeier upozornil na to, že je to na den přesně šest let od chvíle, kdy Británie 29. března 2017 požádala o ukončení členství v Evropské unii. „Dnes, přesně o šest let později, otevíráme novou kapitolu,“ dodal.

Karel III. přiletěl do Berlína společně s manželkou Camillou ve středu odpoledne. Pro krále je to první zahraniční cesta v roli britského panovníka, což německá média v komentářích označují za mimořádný symbol. Do Německa původně král zamýšlel odletět z Francie, tato část cesty však byla kvůli rozsáhlým protestům Francouzů proti důchodové reformě odložena.

Německá první dáma Elke Buedenbenderová, britská královna choť Camilla, britský král Karel III. a německý prezident Frank-Walter Steinmeier (Berlín, 29. března 2023)

Odpoledne Steinmeier přivítal krále s vojenskými poctami u Braniborské brány. Podle agentury DPA to bylo poprvé, co zde prezident takovou ceremonii uspořádal. Běžně totiž vojenská přivítání pořádá na zámku Bellevue, který je berlínským sídlem hlavy státu.

V Bellevue se rovněž večer konal banket na počest britské návštěvy. Mezi hosty nechyběli někdejší německý prezident Joachim Gauck, bývalá kancléřka Angela Merkelová, berlínská primátorka Franziska Giffeyová nebo několik členů německé vlády.

Královna choť Camilla oblékla černo-stříbrné šaty od Bruce Oldfielda. Vzala si svou oblíbenou korunku Greville. Tato výrazná tiára byla vyrobena ve 20. letech minulého století klenotnictvím Boucheron pro britskou filantropku Margaret Greville, po jejíž smrti byla korunka věnována do královské kolekce a několikrát ji měla na sobě i sama královna Alžběta II.

Na zámek naopak nepřišel spolkový kancléř Olaf Scholz. Portál magazínu Der Spiegel uvedl, že podle kancléřství se Scholz takových banketů neúčastní. To však vyvolalo údiv britského tisku, neboť Merkelová byla v roce 2015 jako kancléřka na podobném banketu v Bellevue u příležitosti návštěvy britské královny Alžběty II. Scholz se nicméně s Karlem III. setká ve čtvrtek krátce předtím, než monarcha promluví k poslancům Spolkového sněmu.