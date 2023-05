Karel III. má oficiální portrét. Fotograf zvěčnil i jeho svatbu s Camillou

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na jedné fotce pózuje král Karel III. s jablkem, žezlem a imperiální korunou na hlavě. Na druhé je královna Camilla s korunou královny Mary z Tecku, na třetím jsou oba dohromady. Na čtvrtém snímku jsou i následník trůnu princ William s manželkou Kate, sourozenci krále a bratranci zesnulé královny Alžběty II. Druhý králův syn, princ Harry, který na korunovaci doletěl z USA, na fotkách chybí.

Karel III. a jeho manželka Camilla byli v sobotu v londýnském Westminsterském opatství korunováni v rámci největší slavnostní události v Británii za posledních 70 let. Nedělní oslavy vyvrcholily „korunovačním koncertem“, na kterém vystoupili zpěváci jako Lionel Richie a Katy Perry. Společně s královskou rodinou představení přihlíželo na 20 tisíc diváků.

Na program popového koncertu, jehož moderování dostal na starost britský herec Hugh Bonneville, zařadili organizátoři také vystoupení Andrey Bocelliho, skupiny Take That, nigerijské zpěvačky a skladatelky Tiwy Savage či pianisty Langa Langa. Roli v představení dostal i hollywoodský herec Tom Cruise, britská herečka Joan Collinsová či Medvídek Pú. Jedním z vrcholů večera byl zpěv písně Brighter Days od zpěvačky Emeli Sandé v podání třistačlenného sboru. Projev měl i následník trůnu, princ William.

V nečekaném komediálním skeči po koncertě král a královna přerušili Richieho a Perry, když vyprávěli své zážitky z víkendu v televizní show American Idol (obdoba soutěže Česko Slovensko má talent), v níž jsou oba zpěváci porotci. Karel III. se Richieho zeptal, zda tam zpěváci budou „celou noc“, v narážce na zpěvákův hit All Night Long.

„Jen jsem si chtěl ověřit, jak dlouho budete tuto místnost využívat? Moc vám děkuji za vaše skvělé vystoupení i Katy, bylo to úžasné, opravdu bylo,“ dodal rozesmátý král.

Po víkendu pouličních oslav a slavností se v pondělí, kdy je v Británii kvůli korunovaci státní svátek, sešly tisíce organizací k dobrovolnickému programu.

Následník trůnu, princ William a jeho manželka Kate se svými dětmi navštívili skautský oddíl ve Sloughu nedaleko Windsoru. Pro jejich nejmladšího syna, pětiletého prince Louise, který vozil naložené kolečko, hrál si s lukem a šípy a jedl na ohni opečené bonbóny marshmallow, to byla první královská akce tohoto typu.

Další členové královské rodiny se dobrovolně účastnili akcí po celé zemi, stejně jako premiér Rishi Sunak a předseda opoziční Labouristické strany Keir Starmer.

„Myslím, že žádná jiná země by o víkendu nedokázala uspořádat tak oslnivou podívanou,“ řekl Sunak při návštěvě komunitního oběda nedaleko Londýna, kde se setkával se strávníky a krájel pastinák a jahody. „Účast na korunovační mši byla hluboce dojemná a neuvěřitelně povznášející a myslím, že je to zážitek, na který nikdo do konce života nezapomene,“ dodal.

