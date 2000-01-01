náhledy
Po mnoha letech čekání se fotbalista David Beckham (50) dočkal titulu sir. Ten mu náleží díky Řádu britského impéria s hodností rytíř, který mu v úterý ve Windsoru udělil za služby sportu a charitě král Karel III.
Autor: AP
Britský panovník bývalého fotbalistu zařadil na seznam oceněných osobností u příležitosti svých 77. narozenin, které oslaví 14. listopadu 2025.
Autor: AP
Poprvé byl Beckham nominován na rytířství již v roce 2011, ale proces byl zastaven kvůli neplacení daní.
Autor: AP
Sportovec se před třinácti lety zlobil, že není dávno sirem, a dokonce v mailech útočil na kancelář královny Alžběty II.
Autor: AP
Beckham obdržel Řád britského impéria s hodností důstojník v roce 2003 za služby fotbalu.
Autor: Reuters
Během setkání na letošní letní květinové výstavě v Chelsea Karel III. oslovil Beckhama slovy: „Dostal jste to, že ano?“ Král tím myslel oznámení, že byl fotbalista zařazen na narozeninový seznam těch, kteří budou pasováni na rytíře.
Autor: Reuters
Král Karel III., Penny Lancasterová, David Beckham a Meryl Streepová na udílení King’s Foundation Awards v Londýně letos v červnu
Autor: Reuters
Blízký vztah s princem Williamem má Beckham i díky tomu, že je následník trůnu prezidentem Anglické fotbalové asociace. Na snímku jsou oba před volbou MS 2018.
Autor: AP
Victoria Beckhamová a David Beckham byli 19. května 2018 na svatbě prince Harryho a Meghan Markle ve Windsoru.
Autor: Reuters