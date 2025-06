Konečně se dočkal. Král povýšil Davida Beckhama do rytířského stavu

Král Karel III. oslavil narozeniny každoroční vojenskou přehlídkou Trooping the Colour v Londýně. Skutečné narozeniny přitom bude mít 14. listopadu, kdy mu bude 77 let.

U příležitosti oficiálních oslav narozenin britského panovníka byly rovněž tradičně vyznamenávány osobnosti za jejich příspěvky k britskému veřejnému životu. Tyto ceremonie se odehrávají také na Nový rok.

Před přehlídkou Trooping the Colour byli pasováni na rytíře bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace David Beckham, oscarový herec Gary Oldman a frontman skupiny The Who Roger Daltrey, který obdržel rytířský titul za charitativní služby. Tito muži tak mohou nyní před svým jménem uvádět titul Sir.

Titulem Dame, tedy ženským ekvivalentem rytířství, se nyní mohou honosit například muzikálová zpěvačka a držitelka Bookerovy ceny Elaine Paige, spisovatelka Pat Barkerová a bývalá konzervativní ministryně Penny Mordauntová, která na korunovaci krále nesla státní meč.

Držitele titulů vybírají komise státních úředníků na základě nominací od vlády a veřejnosti. Ceny obvykle uděluje král nebo vysoce postavený člen královské rodiny, který ho zastupuje v Buckinghamském paláci.