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První rodinné setkání po letech. Král Karel III. přijal Harryho i s Meghan a dětmi

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  21:56
Král Karel III. na dostizích Epsom Derby (6. června 2026)

Král Karel III. na dostizích Epsom Derby (6. června 2026) | foto: Reuters

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....
Karel III. s chotí Camillou (Trooping the Colour 13. června 2026)
Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců...
Král Karel III. zdravil vojáky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
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Rodina prince Harryho po několika letech navštívila Británii. Druhorozeného syna krále Karla III., jeho manželku Meghan i jejich dvě děti panovník s královnou Camillou přijal po dlouhé odmlce. Britská média mluví o možném usmíření, vztahy Harryho a Meghan s královskou rodinou jsou totiž už několik let napjaté.

Harry navštěvuje Británii jen jednou až dvakrát ročně, protože se s otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, veřejně nepohodli.

Princ a jeho manželka se v roce 2020 vzdali královských povinností a nyní žijí ve Spojených státech. Karel přijal svého syna a jeho manželku poprvé po několika letech. Setkání se podle médií odehrálo v Highgrove House, venkovském sídle západně od Londýna.

Princ Harry nestihl odpovědět včas. Buckinghamský palác mu zrušil ubytování

Harryho děti, sedmiletý Archie a pětiletá Lilibet, byly ve Spojeném království naposledy v roce 2022.

Princ Harry je nyní v Británii na několikadenní návštěvě, jejímž hlavním programem jsou charitativní a společenské akce. Tento týden spolu s dalšími šesti celebritami prohrál v Londýně soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací.

Princ Harry prohrál soud s bulvárem. Šokující a neodůvodněné, prohlásil

Před pondělním příjezdem do Británie se zdálo, že je Harry s Buckinghamským palácem rozhádaný tentokrát kvůli zmatkům kolem ubytování a bezpečnostním opatřením.

Britské bulvární listy a zpravodajské relace se tento týden hemžily spekulacemi o tom, zda Meghan Harryho na návštěvě v Británii doprovodí. A hlavně zda přiletí i jejich dvě děti, aby se konečně mohly seznámit s dědečkem, králem Karlem.

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