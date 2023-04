Král Karel III. je bohatší, než byla jeho matka Alžběta II.

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

O králi Karlovi III. se ví, že je spíše šetřivé povahy. Ještě jako princ z Walesu si pečlivě ukládal peněžní zisky ze svých aktivit v Cornwallském vévodství, a to zejména po několikamilionovém rozvodu s princeznou Dianou.

„Po této ztrátě začal jednat zdrženlivěji a odkládat si peníze vydělané z vévodství,“ prozradil zdroj magazínu Sunday Times. „Nejsou tím však myšleny nijak závratné sumy – maximálně desítky milionů. Kolují i zvěsti, že velké bohatství do jeho domácnosti přinesla jeho manželka Camilla, ale to ve skutečnosti není pravda.“

Ke spořivosti krále podle všeho přivedl i jeho zájem o ochranu životního prostředí. Je znám tím, že často nosí oblečení a slavnostní oděvy, které vlastní již několik let. Přestože důvodem není to, že by si nové nemohl dovolit, i snížená potřeba nakupování nových věcí dozajista hraje svou roli.

Král Karel III. a princ William (King's Lynn, 2. dubna 2023)

„Jsem jedním z těch lidí, kteří nesnášejí vyhazování. Raději dbám na údržbu a v případě potřeby si věci nechám i opravit, než abych se jich zbavoval,“ vyjádřil se před třemi lety v rozhovoru pro magazín Vogue. „Problém je v tom, že jak člověk stárne, mění se mu i tvar postavy, a tak už se do svého oblečení nevejde tak snadno. Já prostě nesnáším plýtvání, a to i plýtvání jídlem; raději věcem nacházím nové využití. Proto pořád mluvím o oběhové ekonomice oproti lineární, kde se věci vyrobí, využijí a zahodí. To je tragédie, protože takhle nutně vyčerpáme přírodní zdroje, které rychle docházejí.“

Kromě vévodství Cornwall, které nyní přešlo na jeho syna Williama, plynou králi příjmy například také z pronájmu komerčních budov v Londýně, podílu na ročním zisku královské pokladnice či turismu v jeho državách. Po své matce, královně Alžbětě II., pak zdědil téměř 22 miliard liber v podobě královských paláců a neprodejného vlastnictví Koruny, také další královniny investice, sbírku známek, umení i koně.

Analýzu královských financí provedl magazín Sunday Times pro svou rubriku Rich List (Seznam boháčů). Buckinghamský palác tento odhad králova bohatství odmítl okomentovat.

