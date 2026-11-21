Herec a komik Štěpán Kozub se na sociálních sítích vyjádřil ke kritice, která se v posledních dnech strhla kolem jeho vystoupení, v němž označil děti se speciálními potřebami za „degeny“. Někteří lidé mu vyčítali obsah vtipu a objevily se také názory, že kontroverzním videem jen propaguje svou stand-upovou show.
S nadsázkou podotkl, že za posledních několik dní vzniklo na jeho adresu velké množství psychologických profilů. „Je úžasné, kolik lidí dokáže udělat kompletní diagnózu mé duše z dvaceti sekund na mobilu. To je stejná superschopnost, jako když někdo s naprostou jistotou tvrdí, že mu nechutná svíčková, ačkoliv ji nikdy nejedl,“ napsal.
Odmítl také výtky, že by kontroverzním klipem záměrně propagoval svůj stand-up na úkor nemocných dětí. „Kdybych chtěl postavit marketingovou strategii na nemocných dětech, asi bych si vybral trochu jiný tah než dvacet vteřin z pódia. Vytáhnout zrovna tenhle klip a říct ‚aha, on si dělá promo na nemocných dětech‘ je asi stejně logické, jako obvinit pekaře, že peče rohlíky jen proto, aby provokoval lidi s bezlepkovou dietou,“ uvedl.
Připustil, že jeho videa na sociálních sítích slouží k propagaci vystoupení, podle něj je však absurdní spojovat tuto skutečnost s využíváním citlivého tématu k marketingovým účelům.
Kozub zároveň připomněl, že vystupování na jevišti nepovažuje za osobní zpověď. Pracuje podle svých slov s hereckou rolí, nadsázkou, ironií a někdy také s černým humorem. Zdůraznil, že jde o součást jeho řemesla, nikoliv o přímé vyjádření jeho osobních postojů.
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Za důležité považoval také připomenout konkrétní pomoc, kterou jeho stand-upová vystoupení přinesla. „A jen pro úplný obraz reality – přesně z těchto stand-upů šlo už 1,5 milionu korun na dětskou onkologii. Chodím tam osobně, mluvím s rodiči i dětmi a viděl jsem situace, ze kterých mrazí mnohem víc než z jakéhokoliv vtipu. S realitou mám tedy srovnáno docela dobře,“ prozradil.
Komik zároveň uznal, že ne každý musí jeho humoru rozumět nebo ho považovat za vtipný. Odlišný vkus a hranice citlivosti podle něj respektuje. Vadí mu však, když lidé na základě jediného vtipu vynášejí soudy. „Je úplně v pořádku říct: ‚Tenhle vtip není můj šálek kávy.‘ Každý máme jiný vkus a práh citlivosti. Ale dělat z jednoho fórku soudní verdikt nad celým člověkem je zbytečně těžká práce. Ušetřete si tu energii na něco, co vám fakt udělá radost. Mějte hezký den a díky těm, co berou humor jako humor. A já jdu pokračovat v tom, co mě baví - bavit,“ dodal.
Kritika od Leitgeb, Klusové a Bočanové
Celou kauzu odstartovalo video z Kozubova stand-upového vystoupení, které se začalo šířit na sociálních sítích. Komik v něm komunikuje s ženou z publika, která mu prozradí, že pracuje jako učitelka na základní speciální škole. Kozub následně použije hanlivé označení „degeni“ pro děti, se kterými pracuje.
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Ukázka vyvolala ostré reakce. Mezi prvními se ozvala Tamara Klusová, která se proti podobnému způsobu humoru ohradila. Přidala se také Nikol Leitgeb, jež upozornila především na rodiče dětí se speciálními potřebami. Ve svých příspěvcích připomněla, že podobná slova mohou rodiny v každodenním životě zraňovat. Zveřejnila také reakce rodičů, kteří jí v souvislosti s videem psali.
Výrazně se vyjádřila rovněž herečka Mahulena Bočanová, která vychovává dceru s autismem. Podle ní se rodin, které mají s podobnými situacemi osobní zkušenost, podobné výroky mohou velmi citelně dotknout. Sama uvedla, že označení, jaké Kozub ve vystoupení použil, není vtipné.
Kozuba se zastali Mareš a Krhut
Na druhé straně se komika zastali někteří jeho kolegové. Mezi nimi moderátor Leoš Mareš, který se s Kozubem potkává také v Ranní show Evropy 2. Mareš upozornil na komikovu zkušenost s tématem handicapu, mimo jiné připomněl jeho účinkování ve filmu Spolu, v němž ztvárnil postavu muže s autismem. Podle Mareše se Kozub danému prostředí věnoval a snažil se ho pochopit. Jeho vystoupení proto nevnímá jako výsměch lidem s handicapem.
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Zastání našel také u hudebníka Jiřího Krhuta, který s Kozubem dlouhodobě spolupracuje. Ten kritizoval vytrhávání jednotlivých vět stand-upového vystoupení z kontextu. Obrátil se také na známé osobnosti, které komika kritizovaly, a připomněl, že z jeho vystoupení putovaly peníze na dětskou onkologii. Zmínil přitom také částku 800 tisíc korun, kterou měl Kozub věnovat po vyprodaném vystoupení v Ostravě.