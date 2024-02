Hejty ohledně mé sexuality? Snažím se držet si odstup, říká youtuber Kovy

Jak jste se dostal k roli kmotra gorilí samičky v pražské zoo?

Přiznám se, že když mi volali, tak jsem nejdřív přemýšlel, jestli nepůjde o nějaký speciální pavilon youtuberů, speciální expozici vysloužilých tvůrců. Ale pak se mi velmi ulevilo. Nemohl jsem úplně uvěřit tomu, že mi ta nabídka přišla, protože už jako malý kluk jsem kdysi koukal v České televizi a sledoval jsem tehdy malou Moju. Mít najednou tu příležitost a čest stát se kmotrem pro mě bylo skoro neuvěřitelné. Nepřemýšlel jsem ani chvíli a nadšeně jsem souhlasil. Je to pro mě opravdu velká pocta.

Líbí se vám jméno Mobi, které pro ni hlasováním v anketě vybrali čtenáři iDNES.cz?

Já sám jsem hlasoval pro Mobi. Přišlo mi to takové krátké a úderné, zároveň si automaticky vybavuji písničku od hudebníka Mobyho, takže se mi to hezky spojuje. Význam toho jména Mobi, tedy Dědička, mi také přijde velmi symbolický, je to takové přebrání štafety od babičky Moji, na kterou tu dnes všichni trochu vzpomínáme. Doufám, že se Mobi podaří přitáhnout do pražské zoo spoustu návštěvníků a zájemců o gorily nížinné. Je důležité se zajímat o ohrožené druhy zvířat.

Jste vy sám velkým milovníkem zvířat? Máte nějaké doma?

Nyní doma zvíře nemáme, ale vyrůstal jsem se dvěma psy. Jsme velcí milovníci zvířat. Můj velký sen je jednou se podívat na safari. A třeba jednou i vidět gorily ve volné přírodě.

Kmotrem goriíí samičky Mobi se stal Karel „Kovy“ Kovář spolu s primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou a jeho náměstkyní pro oblast životního prostředí Janou Komrskovou.

I loni jste se umístil na prvním místě v žebříčku nejznámějších českých influencerů. Koho z českých „ovlivňovačů“ rád sledujete vy?

Mezi českými ovlivňovači mám dva oblíbené kanály. Jedním z nich je Jirka Burýšek a jeho YouTube kanál s názvem Jirka vysvětluje věci – perfektní obsah. A další jsou Kluci z Prahy, Janek Rubeš a Honzík Mikulka, moji dobří kamarádi. Na ty koukám vždycky rád. Do tvorby videí se teď také pustil architekt Adam Gebrian. Myslím si, že na českém YouTube je teď z čeho vybírat.

V září jste se zasnoubili s partnerem. Plánujete nějaké další kroky ve vztahu? Uvažovali jste o svatbě či možnosti náhradního rodičovství?

Zatím úplně konkrétně nepřemýšlíme o dalších krocích, myslím si, že to je tak trošku hudba budoucnosti. Samozřejmě sledujeme, jak se to bude odvíjet po té legislativní stránce, kdy zatím není úplně možné mít to samé, co třeba mají naši ostatní přátelé, tu opravdovou svatbu. Ale uvidíme, jak se to vyvine.

Setkáváte se i v dnešní době s negativními reakcemi nebo nepříjemnými narážkami na vaši sexualitu?

Obecně si z těchto jak se říká hejtů nic nedělám. Beru to tak, že někdo frustrovaný přijde z práce a já jsem ten první, kdo se mu zrovna objeví pod rukama na té klávesnici nebo displeji, takže se snažím od toho mít odstup. Ty terče jsou samozřejmě jasné. Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl si najde. Ale snažím se soustředit spíš na tu pozitivní energii. Na lidi, kteří na má videa koukají rádi, které to naplňuje a posouvá. Myslím si, že jedině tak člověk může dělat to, co opravdu miluje. Soustředit se na to pozitivní, co z toho vychází.

V lednu jste navštívil studia Warner Bros. Jaké ze seriálů patří mezi vaše nejoblíbenější? Přátelé, Gilmorky nebo The Big Bang Theory?

Aktuálně fascinovaně sledujeme Gilmorova děvčata. Přátelé jsou také velký favorit, i když je doháním až nyní, to je skoro skandální. Bylo krásné vidět ve studiích, jak tyto seriály a kultovní sitcomy vznikaly, být na místech, kde se natáčely, a dozvědět se spoustu zajímavých informací. Vidět Hollywood a to, jak vytváří tu magii, to je vždycky nádherné.

Karel „Kovy“ Kovář a jeho taneční partnerka Veronika Lišková ve StarDance

Navštívili jste také kino režiséra Quentina Tarantina, překvapilo vás tam něco?

Kino Vista má takové egyptské motivy a to samotné vybavení a interiér je velmi fascinující. Samozřejmě také to, že promítá z kinofilmu. Je krásné, že to je zase zpátky, že se to vrací. Ať už s Oppenheimerem nebo teď s dalšími snímky.

Mnozí televizní diváci si vás zamilovali ve StarDance. Šel byste do StarDance po předchozí zkušenosti znovu?

Rozhodně ano. Kdyby byla možnost znovu tančit ve StarDance, rozhodně tam půjdu. Přišlo mi to jako takový půlroční tábor s kamarády, se kterými jsme se společně něco učili. Byl to krásný zážitek. Kdybych měl možnost, kterou asi mít nebudu, protože ta účast je vždycky jednorázová, tak bych šel znovu. Byla to opravdu fantastická zkušenost.

Jaké pracovní projekty v současnosti připravujete? Na co se těšíte?

V plánu je víc věcí. Aktuálně v Divadle na Fidlovačce běží Krajina nula, divadelní představení, kterého jsem součástí. Dále pokračuji s natáčením svých videí a s podcastem a chystám i nějaké věci do budoucna. Ale mám vždycky velký strach o tom mluvit, než je to připravené, jsem v tomto velmi pověrčivý a nerad bych to zakřikl. Doufám, že budu moct na svém youtubovém kanálu otevírat spoustu dalších hezkých témat.