Kovy znovu potvrdil svou pozici nejznámějšího českého influencera. Karel Kovář vévodí aktuálnímu žebříčku Influencer monitoru, který pravidelně sleduje známost osobností na sociálních sítích mezi mladými Čechy. Výrazný posun vzhůru letos zaznamenal také David Luu. Český profesionální skateboardista a fitness influencer vietnamského původu se vůbec poprvé probojoval mezi pět nejznámějších jmen.
Kovy se na prvním místě žebříčku drží prakticky od jeho vzniku. Od roku 2019 ho z čela sesadilo pouze jedno měření a to v lednu loňského roku, kdy ho nečekaně předstihla Dominique Alagia. Nyní je ale zpět na vrcholu.
„Na druhém místě žebříčku je Anna Šulcová, která tak potvrzuje svou dlouhodobě silnou pozici v rámci první pětice nejznámějších jmen,“ uvedl Radek Tahal z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, který projekt Influencer monitor vede.
První pětice „top of mind“ influencerů léto 2026:
1. Kovy: 12 %
2. Anna Šulcová: 7 %
3.–4. MenT: 6 %
3.–4. Dominique Alagia: 6 %
5. David Luu: 4 %
O třetí a čtvrtou příčku se tentokrát dělí Dominique Alagia a Jan Macák, známý jako MenT. Alagia se do širšího povědomí dostala mimo jiné díky účasti v reality show Love Island, kde se objevila v loňském roce.
Velkým skokanem je ale především David Luu. Sportovec, který se dlouhodobě pohybuje mezi skateboardingem, fitness a dalšími sportovními aktivitami, se vůbec poprvé dostal do první pětky.
Podle Jany Kovářové z Katedry marketingu FPH VŠE může jeho rostoucí popularita souviset také s proměnou obsahu, kterému se na sociálních sítích věnuje.
„David Luu není na influencerské scéně žádný nováček, přesto jeho výrazný posun v žebříčku směrem vzhůru může souviset s tím, že se obsahově posunul víc k běhání a Hyroxu, tedy dvěma sportům, které v posledních letech zažívají extrémní nárůst popularity,“ vysvětlila.
Právě sportovní obsah tak může být jedním z důvodů, proč Luu v posledním měření oslovil ještě větší množství mladých lidí.
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Kovyho dlouhodobý úspěch je podle odborníků zase důkazem toho, že ani několikaleté působení na sociálních sítích nemusí znamenat ztrátu relevance. Naopak dokáže svou tvorbu přizpůsobovat měnícím se platformám a vkusu publika.
„V případě Kovyho je vidět, že navzdory tomu, že na sítích působí už spoustu let a prošel mnoha fázemi vývoje platforem, tak s nimi umí obdivuhodně dobře pracovat a posouvat obsah tak, aby byl pořád smysluplný pro něj a atraktivní pro mladé lidi,“ dodala Kovářová.
Z první pětice naopak tentokrát vypadla Denisa Kouřílková, říkající si Sugar Denny. Ta se mezi nejznámější české influencery v posledních letech opakovaně dostávala, její pozice ale nebyla stabilní a nyní z elitní pětice znovu zmizela.
Kdo jsou nejznámější čeští influenceři?
Influencer monitor vzniká pravidelně od podzimu 2019, a to každého půl roku. Aktuální průzkum se zaměřil na přibližně 400 respondentů ve věku od 15 do 34 let.
Dotazovaní si Kovyho, Annu Šulcovou, MenTa, Davida Luu, ale také například Mikýře nejčastěji spojují s platformou YouTube. Výjimkou je Dominique Alagia, kterou si respondenti jako jednu z mála výrazných osobností spojují především s TikTokem.
Popularita influencerů přitom stále roste společně s celým trhem. Podle údajů marketingové společnosti Lafluence se počet influencerských účtů s více než 10 tisíci sledujícími v Česku a na Slovensku loni zvýšil o 29 procent. Celkem jich bylo více než 16 tisíc.
Nejslavnější neznamená nejbohatší
Zajímavé je také srovnání popularity s příjmy. Nejznámější influencer totiž automaticky není tím nejvýdělečnějším. Podle žebříčku Forbes zveřejněného letos v červenci je nejlépe vydělávajícím českým influencerem Ondřej Koběrský, který se věnuje především financím a investování. Za uplynulých 12 měsíců si podle odhadu magazínu Forbes přišel na 68 milionů korun.
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Na druhém místě skončil Filip Zima alias FIZIstyle s příjmem 50 milionů korun. Třetí příčku obsadil Tary, který se proslavil především parkourovým obsahem. Jeho příjem Forbes odhadl na 47 milionů korun. Celá první desítka si podle magazínu Forbes za poslední rok přišla dohromady téměř na 320 milionů korun.
Český influencer marketing se tak dávno neomezuje pouze na počet sledujících. Z úspěšných tvůrců se stávají výrazné osobnosti, které mohou vydělávat miliony díky reklamním spolupracím, vlastním produktům, předplatnému nebo dalším podnikatelským aktivitám.