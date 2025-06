Nechápu, proč děti chodí do školy, je to zastaralé, prohlásila Kardashianová

„Ráda jdu prostě často proti proudu,“ přiznala Kourtney Kardashianová. „Myslím, že žít autenticky znamená nepřizpůsobovat se čemukoli. Pokud někdo dělá každý den rád totéž úplně stejně, já to mám zkrátka jinak,“ prohlásila.

Kourtney Kardashianová a Meghan Fox v reklamě

Vyjádřila se také o školní docházce. „Nejde jen o naši rodinu, vezměme si třeba školní systém,“ pokračovala. „Říkám si, proč ty děti do háje chodí v dnešní době vůbec do školy? Opravdu. Je to tak strašně zastaralé. Uvažuji o domácím vzdělávání,“ dodala modelka.

S jejím názorem souhlasila i sestra Khloé. „Já jsem jednoznačně také pro domácí výuku. S tímhle tématem raději ani nezačínej, nebo se rozčílím,“ řekla.

Kourtney se již dříve svěřila, že jí její děti občas posílají videa úspěšných lidí, kteří se rozhodli neposílat své děti do tradičních škol. „Dobře, co je tady cílem? Chcete taky domácí vzdělávání? Pojďme do toho,“ dodala.

Hvězda reality show Držte krok s Kardashians hovořila v podcastu také o svém holistickém přístupu k výchově. „Raději pomáhám dětem při horečce přirozenou cestou, než abych jim hned dávala léky jako je třeba Tylenol nebo Ibuprofen. Prostě to tak chci dělat, snažím se vždy nejdříve řešit věci přírodní cestou,“ vysvětlila.

Kourtney je matkou čtyř dětí. S americkým bubeníkem Travisem Barkerem má osmnáctiměsíčního syna Rockyho. Se Scottem Disickem má další tři děti: Masona (15), Penelope (12) a Reigna (10).