Už ne choť, ale královna. Palác zve na korunovaci, ukázal nový portrét

Ozdobně ilustrovanou pozvánku na korunovaci od „krále Karla III. a královny Camilly,“ poslal palác asi dvěma tisícům hostů. Před 70 lety, kdy byla korunovaná Karlova matka Alžběta II., jich přišlo osm tisíc.

Právě korunovace je podle zdroje z královského paláce ideálním časem pro změnu oslovení královy manželky. Královna choť, jak byla dosud Camilla označovaná, byl podle BBC způsob, jak ji odlišit od bývalé panovnice Alžběty II., která zemřela loni v září.

Trůn po své matce převzal její prvorozený syn, jehož korunovace se uskuteční za několik týdnů. Slavnost začne v sobotu 6. května, kdy se průvod s králem Karlem III. a jeho chotí Camillou vydá z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde je korunuje arcibiskup z Canterbury. Očekává se, že tento symbolikou nabitý obřad bude kratší, skromnější a rozmanitější než korunovace Alžběty II.

Karel III. bude mít během korunovačního obřadu korunu svatého Eduarda. Stejně tak ji měla při korunovaci v roce 1953 jeho zesnulá matka královna Alžběta II. Během ceremonie bude mít král na hlavě také korunu britského impéria.

Korunu svatého Eduarda tvoří masivní zlatý rám osázený rubíny, ametysty, safíry, granáty, topasy a turmalíny. Stejně jako jeho středověká předchůdkyně má na bocích čtyři tlapaté kříže a čtyři lilie. Uvnitř je vložen sametový čepec s hermelínovým lemem.

Zatím není jasné, kolik korunovace Karla III. britské daňové poplatníky bude stát. Korunovace jeho matky Alžběty II. státní kasu v přepočtu na ceny z roku 2021 vyšla na 18,8 milionu liber.

10. září 2022

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

Británie shání zvoníky

V den korunovace se má rozeznít všech 38 000 kostelních zvonů ve Spojeném království. Některé ale možná zůstanou zticha kvůli nedostatku zvoníků, napsal list The Guardian.

Od loňského podzimu se přihlásilo zhruba 1 700 lidí, kteří se chtějí připojit ke stávajícím 30 000 zvoníků. Mnoho z nich nyní horečně trénuje, aby byli připraveni na květnovou korunovaci.

Pokud se však mají rozeznít opravdu všechny kostelní zvony ve Spojeném království, je třeba ještě nabrat mnoho lidí a nyní už nezbývá dostatek času na to, aby byli vyškoleni během jednoho měsíce. Problém by mohli částečně vyřešit zvoníci, kteří budou přebíhat z jednoho kostela do druhého.

Naučit nového rekruta zvonit sólo trvá až 20 hodin a „mnohem déle“ trvá pochytit zvonění ve skupině, řekla Chapmanová. Zkušení zvoníci se však „ze všech sil“ snaží, aby to nováčci zvládli ještě před korunovačním dnem 6. května. „Příští čtyři týdny budou hodně intenzivní,“ uvedla Vicki Chapmanová z Ústřední rady církevních zvoníků (CCCBR).