Sokol a Háma ponížili Koptu. Herec doufá, že to nikdy neuvidí jeho tchyně

Televizní studio Na lovu, Ondřej Sokol u moderátorského pultíku, v soutěžním týmu Hana Vagnerová, Jakub Štáfek, Václav Kopta a Aleš Háma. Zatímco poslední jmenovaný pro svůj tým vyhrává rekordní částku, tak Václav Kopta má sadu otázek, na které nezná ani jednu odpověď. Místo dobrého pocitu získaných peněz pro charitu zažívá ponížení a posměch od hereckých kolegů.

„To byla jedna z nejlépe připravených nachytávek českého showbyznysu a já to sežral i s navijákem. Oni si připravili speciální díl Na lovu, jehož výtěžek měl jít na charitu, a místo toho se odehrálo pouze to, že ze mě udělali totálního pitomce. Dokonale. Nasadili mi těžkou sérii otázek a ještě navíc mě před natáčením vystresovali tak, že jsem nebyl schopnej odpovědět ani na základní početní úlohy. Nevěděl bych snad ani vlastní datum narození… Jen doufám, že se na to nebude dívat moje tchyně,“ řekl Václav Kopta bezprostředně poté, co se dozvěděl, že se stal terčem žertíku svých dlouholetých přátel Ondřeje Sokola a Aleše Hámy.

Václav Kopta coby „oběť“ v pořadu Hodně štěstí! (2025)

„Je hrozná škoda, že naše dlouholeté přátelství s Vaškem končí zrovna takhle. Bylo to strašně vtipný a těžký natáčení. Pořád jsme se s Alešem na sebe dívali a v obou očích bylo to stejný, jestli už to nemáme ukončit. Pro Vaška to muselo být hodně bolavý,“ řekl Ondřej Sokol.

„Museli jsme naprosto vyloučit soucit a eliminovat přátelství. Upřímně to bylo fakt strašný, protože Vašek je fakt hodnej a dobrej kamarád. Ondra s ním strávil celý podzim, protože s ním točil nový seriál Vraždy v kraji, a já s ním hraji zhruba pětkrát měsíčně v divadle. I naše rodiny se kamarádí. O to těžší to pro nás bylo. Museli jsme opravdu popřít všechny principy slušného chování, ale myslím, že se to vyplatilo,“ dodal Aleš Háma.

Ondřej Sokol a Aleš Háma v pořadu Hodně štěstí! (2025)

Kromě zábavných vtípků připravených na populární osobnosti se diváci mohou těšit i na hudební vystoupení, skeče, skryté kamery a soutěže o deseti tisíce korun. V interaktivních hrách mohou vyhrávat peněžní výhry získat jak diváci ve studiu, tak i ti doma u televizních obrazovek.

Štáb Hodně štěstí! s moderátorkou Televizních novin Veronikou Petruchovou se vydá i do jednoho města v České republice, jehož obyvatelé budou na začátku vysílání vyzvání k plnění jednoduchých úkolů. Připravení diváci by měli sledovat sociální sítě pořadu, kde se postupně budou objevovat důležité indicie.

Tereza Ramba, Helena Vondráčková, Lucie Borhyová, Radek Kašpárek, Jan Rosák, Jan Koller a mnoho dalších osobností se přímého přenosu zúčastní s cílem pomoci divákům vyhrát spoustu peněz. V live show Hodně štěstí! se během jednoho večera rozdá více než milion korun. Přímý přenos připravený k oslavě 31. narozenin Novy diváci uvidí v sobotu 8. února.