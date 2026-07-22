Od Philipa po George
Třináctý rok patří v životě britských princů k zásadním mezníkům, protože je už tradičně spojen s přechodem z přípravných do internátních škol, které pomáhaly formovat jejich budoucí osobnost. Zatímco princ Philip našel v internátu zázemí, když byla jeho rodina roztříštěna po Evropě, a William zase útočiště před mediální válkou svých rodičů, budoucí král Karel III. zažíval naopak samotu a šikanu.
1934 Philip nastupuje na Gordonstoun
Princ Philip, budoucí vévoda z Edinburghu, se narodil na Korfu jako řecký a dánský princ v roce 1921. Po vojenském převratu v roce 1922 však byla jeho rodina vyhnána z Řecka a Philip ještě jako batole ztratil domov a stabilní rodinné prostředí. Otec si užíval život v Monte Carlu, psychicky nemocná matka byla umístěna do ústavu pro duševně choré a Philip cestoval po školách a příbuzných ve Francii a Německu, dokud trvale nezakotvil v Británii.
Jeho osud v té době ovlivnil nejvíce německý pedagog Kurt Hahn. Philip do roku 1933 studoval na jeho škole v německém Salemu a v roce 1934 přešel na školu Gordonstoun ve Skotsku, kterou zde po útěku před nacismem Kurt Hahn založil.
Princ Philip, vévoda z Edinburghu
Hahnova pedagogika byla velmi tvrdá, protože kombinovala klasickou výuku s fyzickou námahou a nepohodlím, včetně studených sprch a ranních budíčků, které měly chlapce zocelit a vést k samostatnosti. Pro předčasně vyspělého Philipa, který již jako batole ztratil pevné kořeny, však znamenala přístav a její přísný režim mu pomohl dospět v muže, který se o několik let později ožení s budoucí britskou královnou.
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O řadu let později trval Philip na tom, aby na Gordonstounu studoval i jeho syn Charles, jehož zkušenost však byla poněkud jiná.
Podívejte se, jak šel čas s princem Philipem, Charlesem, Williamem a Georgem:
1961 Princ Charles je žákem Cheam School a čeká ho dril v Gordonstounu
Startovací čára budoucího krále Karla III. byla sice podobná jako u Philipa, jeho dětství však bylo mnohem stabilnější. Britská monarchie si navzdory sociálním a politickým událostem 20. století udržela své postavení a Charlesova výchova se plně soustředila na jeho úděl následníka trůnu.
Charles měl však odmalička jinou povahu než jeho otec, který mimo jiné i kvůli svým vlastním zkušenostem věřil, že budoucí král potřebuje tvrdou disciplínu a výchovu k soběstačnosti, aby v případě krize dokázal trůn obhájit. Citlivý Charles však odloučení od rodiny na soukromém internátu v hrabství v Hampshire snášel špatně.
Král Karel III.
V dubnu 1962, tedy ve třinácti letech, pak přechází na Gordonstoun, který stále udržuje spartánské výchovné metody jako za časů jeho otce a který Charles v dopisech domů popisuje jako peklo. Spolužáci se před následníkem trůnu rozhodně neklaněli a plachý Charles zažíval zejména krutou fyzickou šikanu. Ačkoli vždy považoval Hahnovu metodu za zbytečně tvrdou, později ocenil, že mu pomohla v překonávání vlastních hranic.
Otcovu chybu však neopakoval a jeho synové William a následně Harry studovali na Eton College, ke kterému měla blízko rodina Charlesovy ženy princezny Diany.
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1995 William je na Etonu v bezpečí před médii
Chodit po škole k babičce na čaj není nic překvapivého. A není to nemožné, ani když je vaše babička britská královna. Alespoň tak vzpomínal princ William na školní léta v Eton College, který je nedaleko Windsorského hradu.
Třinácté narozeniny prvorozeného syna Charlese a Diany připadly na červen 1995, kdy končil na chlapecké internátní škole Ludgrove School v Berkshiru a od září ho čekal prestižní Eton.
Narozeninové překvapení?
Jak vzpomínal William v dokumentu o své matce Diana, Our Mother: Her Life And Legacy, vymyslela pro něj Diana zhruba v tomto věku překvapení, kdy do Kensingtonského paláce sezvala supermodelky včetně Cindy Crawfordové nebo Naomi Campbellové, jejichž plakáty měl William v pokoji nad postelí. Není však jisté, zda to bylo součástí oslavy narozenin.
Rok 1995 však nepatřil v životě současného prince z Walesu k těm nejšťastnějším. Jeho rodiče byli již tři roky odloučení a společně trávili čas hlavně při oficiálních příležitostech. Jejich spory a vyřizování účtů prostřednictvím médií skončilo až v srpnu 1996 rozvodem a to nejtěžší mělo teprve přijít, když v o rok později Diana zahynula při autonehodě.
Princ William, princ z Walesu
2026 Georgovi je 13 let a na podzim nastupuje na Eton
Princ George, který se narodil Williamovi a jeho manželce Kate v červenci 2013, letos dokončil studia na Lambrook School, kam chodí i jeho sourozenci, bydlel však stále s rodinou v sídle Forest Lodge ve Windsor Great Park.
Princ George z Walesu
V červnu 2026 Kensingtonský palác oficiálně oznámil, že princ půjde ve šlépějích svého otce a od září bude studovat na Eton College. I odtud to však bude mít domů coby kamenem dohodil.
Kromě toho, že fandí fotbalovému klubu Aston Villa a o víkendech nepohrdne tenisem, hraje druhý následník trůnu na kytaru a poslouchá AC/DC.
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