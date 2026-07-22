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Komu se George podobá nejvíc? Takto vypadali William, Karel a Philip ve 13 letech

Zuzana Stiboříková
  14:56
Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku

Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku | foto: koláž iDNES David Votruba

Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku
Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku
Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku
Princ George a jeho otec, děd a praděd ve stejném nebo podobném věku
27 fotografií
Z britského prince George je oficiálně teenager. Narodil se 22. července před 13 lety. Co v tomto věku prožíval jeho otec William, dědeček Karel III. a pradědeček Philip? A jak jsou si muži z rodu Mountbatten-Windsor podobní?

Od Philipa po George

Třináctý rok patří v životě britských princů k zásadním mezníkům, protože je už tradičně spojen s přechodem z přípravných do internátních škol, které pomáhaly formovat jejich budoucí osobnost. Zatímco princ Philip našel v internátu zázemí, když byla jeho rodina roztříštěna po Evropě, a William zase útočiště před mediální válkou svých rodičů, budoucí král Karel III. zažíval naopak samotu a šikanu.

1934 Philip nastupuje na Gordonstoun

Princ Philip, budoucí vévoda z Edinburghu, se narodil na Korfu jako řecký a dánský princ v roce 1921. Po vojenském převratu v roce 1922 však byla jeho rodina vyhnána z Řecka a Philip ještě jako batole ztratil domov a stabilní rodinné prostředí. Otec si užíval život v Monte Carlu, psychicky nemocná matka byla umístěna do ústavu pro duševně choré a Philip cestoval po školách a příbuzných ve Francii a Německu, dokud trvale nezakotvil v Británii.

Jeho osud v té době ovlivnil nejvíce německý pedagog Kurt Hahn. Philip do roku 1933 studoval na jeho škole v německém Salemu a v roce 1934 přešel na školu Gordonstoun ve Skotsku, kterou zde po útěku před nacismem Kurt Hahn založil.

Princ Philip, vévoda z Edinburghu

  • Narozen: 10. června 1921, Korfu, Řecko
  • Rodiče: princ Ondřej Řecký a Dánský a princezna Alice z Battenbergu
  • Svatba: 20. listopadu 1947 s princeznou Alžbětou, pozdější královnou Alžbětou II., Westminsterské opatství
  • Děti: princ Charles (*1948), princezna Anne (*1950), Andrew (*1960) a princ Edward (*1964)
  • Úmrtí: 9. dubna 2021 na hradě Windsor, dva měsíce před 100. narozeninami

Hahnova pedagogika byla velmi tvrdá, protože kombinovala klasickou výuku s fyzickou námahou a nepohodlím, včetně studených sprch a ranních budíčků, které měly chlapce zocelit a vést k samostatnosti. Pro předčasně vyspělého Philipa, který již jako batole ztratil pevné kořeny, však znamenala přístav a její přísný režim mu pomohl dospět v muže, který se o několik let později ožení s budoucí britskou královnou.

Princ Philip založil nadaci na podporu mladých, program má tradici i v Česku

O řadu let později trval Philip na tom, aby na Gordonstounu studoval i jeho syn Charles, jehož zkušenost však byla poněkud jiná.

Podívejte se, jak šel čas s princem Philipem, Charlesem, Williamem a Georgem:

Srovnávací fotografie
Vévoda z Edinburghu, tehdy ještě Philip Řecký a Dánský, navštěvoval školu Gordonstoun ve Skotsku, kde v červenci 1935 hrál ve školním představení Macbeth.
Třináctiletý princ Charles, nyní Karel III., na snímku datovaném v listopadu 1961.
První den třináctiletého prince Williama na Eton College v září 1995.
Syn vévody a vévodkyně z Walesu princ George slaví 13. narozeniny a královská rodina jako každý rok zveřejnila jeho oficiální portrét. Tentokrát ho fotil Matt Porteous a pořídil ho v Kensingtonském paláci po tradiční přehlídce Trooping the Colour k oslavě narozenin krále Karla III.
27 fotografií

1961 Princ Charles je žákem Cheam School a čeká ho dril v Gordonstounu

Startovací čára budoucího krále Karla III. byla sice podobná jako u Philipa, jeho dětství však bylo mnohem stabilnější. Britská monarchie si navzdory sociálním a politickým událostem 20. století udržela své postavení a Charlesova výchova se plně soustředila na jeho úděl následníka trůnu.

Charles měl však odmalička jinou povahu než jeho otec, který mimo jiné i kvůli svým vlastním zkušenostem věřil, že budoucí král potřebuje tvrdou disciplínu a výchovu k soběstačnosti, aby v případě krize dokázal trůn obhájit. Citlivý Charles však odloučení od rodiny na soukromém internátu v hrabství v Hampshire snášel špatně.

Král Karel III.

  • Narozen: 14. listopadu 1948, Buckinghamský palác
  • Rodiče: princezna Alžběta a princ Philip, vévoda z Edinburghu
  • Svatba: 29. července 1981 s lady Dianou Spencerovou, katedrála svatého Pavla v Londýně
  • Děti: princ William (*1982) a princ Harry (*1984)
  • Druhá svatba: 9. dubna 2005 s Camillou Parker Bowlesovou, civilní obřad ve Windsoru

V dubnu 1962, tedy ve třinácti letech, pak přechází na Gordonstoun, který stále udržuje spartánské výchovné metody jako za časů jeho otce a který Charles v dopisech domů popisuje jako peklo. Spolužáci se před následníkem trůnu rozhodně neklaněli a plachý Charles zažíval zejména krutou fyzickou šikanu. Ačkoli vždy považoval Hahnovu metodu za zbytečně tvrdou, později ocenil, že mu pomohla v překonávání vlastních hranic.

Otcovu chybu však neopakoval a jeho synové William a následně Harry studovali na Eton College, ke kterému měla blízko rodina Charlesovy ženy princezny Diany.

Zleva princezna Anna, princ Philip s princem Andrewem na klíně, královna Alžběta II. a princ Charles pózují v září 1960 na zahradě zámku Balmoral.

Karel III. udělil bratrovi titul jejich otce. Uvažovalo se, že ho nechá vnučce

1995 William je na Etonu v bezpečí před médii

Chodit po škole k babičce na čaj není nic překvapivého. A není to nemožné, ani když je vaše babička britská královna. Alespoň tak vzpomínal princ William na školní léta v Eton College, který je nedaleko Windsorského hradu.

Třinácté narozeniny prvorozeného syna Charlese a Diany připadly na červen 1995, kdy končil na chlapecké internátní škole Ludgrove School v Berkshiru a od září ho čekal prestižní Eton.

Narozeninové překvapení?

Jak vzpomínal William v dokumentu o své matce Diana, Our Mother: Her Life And Legacy, vymyslela pro něj Diana zhruba v tomto věku překvapení, kdy do Kensingtonského paláce sezvala supermodelky včetně Cindy Crawfordové nebo Naomi Campbellové, jejichž plakáty měl William v pokoji nad postelí. Není však jisté, zda to bylo součástí oslavy narozenin.

Rok 1995 však nepatřil v životě současného prince z Walesu k těm nejšťastnějším. Jeho rodiče byli již tři roky odloučení a společně trávili čas hlavně při oficiálních příležitostech. Jejich spory a vyřizování účtů prostřednictvím médií skončilo až v srpnu 1996 rozvodem a to nejtěžší mělo teprve přijít, když v o rok později Diana zahynula při autonehodě.

Princ William (13 let) s bratrem Harrym (11 let) a rodiči, princeznou Dianou a princem Charlesem v září 1995.

Princ William, princ z Walesu

  • Narozen: 21. června 1982, Londýn
  • Rodiče: princ Charles, dnešní král Karel III., a Diana, princezna z Walesu
  • Svatba: 29. dubna 2011 s Catherine Middletonovou, Westminsterské opatství
  • Děti: princ George (*2013), princezna Charlotte (*2015) a princ Louis (*2018)

2026 Georgovi je 13 let a na podzim nastupuje na Eton

Princ George, který se narodil Williamovi a jeho manželce Kate v červenci 2013, letos dokončil studia na Lambrook School, kam chodí i jeho sourozenci, bydlel však stále s rodinou v sídle Forest Lodge ve Windsor Great Park.

Princ George z Walesu

  • Narozen: 22. července 2013, Londýn
  • Rodiče: vévoda a vévodkyně z Cambridge, dnes princ William a Catherine, princezna z Walesu

V červnu 2026 Kensingtonský palác oficiálně oznámil, že princ půjde ve šlépějích svého otce a od září bude studovat na Eton College. I odtud to však bude mít domů coby kamenem dohodil.

Kromě toho, že fandí fotbalovému klubu Aston Villa a o víkendech nepohrdne tenisem, hraje druhý následník trůnu na kytaru a poslouchá AC/DC.

Syn vévody a vévodkyně z Walesu princ George slaví 13. narozeniny a královská rodina jako každý rok zveřejnila jeho oficiální portrét. Tentokrát ho fotil Matt Porteous a pořídil ho v Kensingtonském paláci po tradiční přehlídce Trooping the Colour k oslavě narozenin krále Karla III.

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ANKETA: Komu se podle vás princ George momentálně nejvíce podobá?

celkem hlasů: 92

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Britská královská rodina

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