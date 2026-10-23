|
DJ Roxtar je tatínkem. Prozradil jméno syna a dal radu nastávajícím rodičům
Dominik Turza vystudoval soukromou taneční školu, obchodní akademii a poté Vyšší odbornou školu hereckou. Přes tanec v klubech se dostal k práci dýdžeje, ve které se našel. Udělal ale také konkurz do slavného souboru Cirque du Soleil, kde mu nabídli tříleté turné po Jižní Americe. V té době se však zamiloval a dal přednost lásce.
Zůstal v Česku, oženil se a večery si čas od času zpříjemňoval marihuanou, s níž začal na herecké škole. „Řekl jsem si, co kdybych začal hulit už odpoledne a dělal nějaké beaty? Vždyť to vidím venku, že to tak funguje. Celý hip hop je postavený na kouření trávy, Snoop Dogg by bez ní nerapoval. Tak jsem začal kouřit odpoledne, pak už i ráno, a rychle jsem se dostal do bodu, kdy jsem byl každodenním uživatelem trávy. Dnes mi to přijde šílené, ale deset let jsem kouřil trávu každý den a poslední roky deset až dvacet jointů denně,“ přiznal Turza.
„Začal jsem být nešťastný z toho, kam se moje kariéra ubírá. Nebyl jsem šťastný v manželství, ale hlavně jsem trpěl tím, že jsem moc dobrý DJ a nikdo to nevidí,“ vzpomíná DJ Roxtar. V té době byl úspěšný i na zahraničních soutěžích dýdžejů, jeho kariéru to však nikam neposunulo.
„Pořád jsem hrál po klubech a diskotékách a pořád po mně chtěli Michala Davida. Já chtěl hrát moderní hudbu a tohle mě nebavilo. Tak jsem se poprvé v klubu opil a najednou to byl lék,“ vysvětlil.
Po čase přidal i kokain. „Pomohl mi lépe trénovat a vymýšlet věci. Byl jsem výkonný nejen pracovně, ale i v posteli. Uhranulo mě to, protože jsem to nebral jako drogu, ale jako nástroj, který mi pomůže být slavnější, vydělat víc peněz a víc si věřit,“ vysvětluje.
„Na kokainu a vodce jsem byl lev salónů. Byl jsem hrozně komunikativní a vždycky jsem si naivně myslel, že když se seznámím s bohatými a vlivnými lidmi, pomohou mi v kariéře a dají mi práci. Nedocházelo mi, že v půl šesté ráno k žádnému byznysu ani platné dohodě nedojde,“ vzpomíná na prohýřené noci.
Peníze, které v klubech získal, utrácel v jiných a neměl ani na elektřinu. Kariéra dýdžeje, která byla důvodem jeho závislosti, se nakonec stala i motivací ke změně.
„Já jsem potom požádal o pomoc a přihlásil se do léčby, ale jen proto, že jsem mohl přijít o post DJ. Manželka, rodina ani žádná intervence mě nezajímaly. Ale když už jsem hrál tak blbě, že mě v klubech nechtěli, bylo to moje osobní dno,“ vysvětlil.
Tři měsíce strávil v léčebně. Jeho slavný Adolfeen vznikl na popud terapeutky, která ho přiměla zkusit vytvořit projekt ve střízlivosti, aby uvěřil, že to jde i bez povzbuzujícíh prostředků.
„Adolfeen vznikl tak, že jsem viděl obrázek delfína s hlavou Adolfa Hitlera a bylo tam napsáno: Adolphin. Když jsem našel toho maňáska, říkal jsem si, že je to roztomilý maňásek. A co kdyby mluvil s německým přízvukem jako diktátor a šikanoval lidi? To byl fantastický terapeutický nástroj, díky kterému jsem mohl jít na ulici a řvát na lidi. To mě hrozně čistilo,“ vysvětluje.
Závislost překonal, ale uvědomuje si, že se z ní nedá úplně vyléčit a že je třeba na sobě stále pracovat. „Doléčování beru velmi vážně. Pořád se stýkám s adiktoložkou a psychoterapeutem, chodím na setkání Anonymních alkoholiků a narkomanů,“ popisuje. Kromě toho pořádá besedy pro mládež s názvem Nebuď smažák.
„Moje ego a nepokora byly věci, které mě dohnaly až tam, kde jsem byl. Když o tom mluvím veřejně, dochází mi, kdo vlastně jsem. Pořád jsem narkoman a alkoholik, akorát abstinuji. To, že se snažíme dělat osvětu a pořádáme besedy Nebuď smažák, je poslední krok dvanáctibodového seznamu Anonymních alkoholiků a narkomanů. Když budu předávat to poselství dál a možná někomu pomohu, už nebudu takový sobec, jakým jsem býval,“ dodal DJ Roxtar.