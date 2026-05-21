Padouši ovládli popáté v řadě souboj o kmenovou imunitu a Hrdiny znovu poslali na kmenovou radu. Před ní se ještě mezi sebou utkali v souboji o individuální imunitu, ve kterém nakonec podruhé za sebou zvítězil Standa. Na kmenovou radu tak mohl jít beze strachu z vyřazení.
Standa tlačil na Johy kvůli imunitě
Po návratu do kempu si Standa vzal stranou Johy, kterou se snažil výměnou za svou loajalitu přesvědčit, aby svou skrytou imunitu zahrála za Lukiho, čímž by se otevřela příležitost k vyřazení Johanky. Johy mu nic neslíbila, pouze uvedla, že bude o jeho návrhu přemýšlet.
Následujícího rána začal dobrodruhům osmapadesátý den jejich pobytu na ostrově. Ostrované znovu probírali blížící se sloučení, ke kterému v poslední době upínají stále více pozornosti. Zároveň se těšili, že po kmenové radě budou mít znovu k dispozici křesadlo k rozdělání ohně, protože bez něj je život na ostrově mnohem těžší.
Kristina chtěla zamíchat kartami
Kristina chtěla na nadcházející kmenové radě zamíchat kartami. Luki se snažil zjistit od Vendy, jestli je nějaká šance, že by jejich aliance na kmenové radě nehlasovala proti němu. Vendy ale uvedla, že jí Luki nenabídl nic, co by ji přimělo změnit názor.
Denisa, Johanka a Kristina probíraly, komu by mohla Johy nabídnout svou imunitu. Kristina slíbila tu svou Johance, ale nechtěla, aby Johanka někomu prozradila, že ji má právě od ní. Johanka se s tím těžce smiřovala, protože to vnímala jako svoji nefér hru vůči dívčí alianci. Kristina chtěla zároveň přesvědčit Johy, aby svou imunitu zahrála za Vendy.
Pak ale Kristina nabídla svou skrytou imunitu Lukimu s tím, že ani on nesmí nikomu prozradit, že ji má právě od ní. Společně si slíbili, že budou ve hře spolupracovat až do samotného konce.
Standa se snažil od Johy zjistit, jak se rozhodla ohledně své skryté imunity a zda by byla ochotna ji poskytnout Lukimu. Johy mu prozradila, že se v této věci stále nerozhodla. Od Standy chtěla vědět, zda by byli s Lukim ochotni s ní později spolupracovat. Standa uvedl, že je pro něj Johy nevyzpytatelná, a proto ji považuje za velmi dobrou hráčku.
Kmenová rada, která přepsala historii Survivora
Oba kmeny se poté vydaly na třináctou kmenovou radu. Na ní hráči nejdříve Ondřejovi popsali, jaká situace aktuálně panuje v kempu, který sdílí oba kmeny, a kam se hra od poslední kmenové rady posunula. Viviane například zmínila, že od kluků z kmene očekávala větší aktivitu a větší zapojení do hry, nikdo z nich za ní ale za celou dobu nepřišel s žádným návrhem. Johanka poté označila Standu za velkého hráče, především díky krokům, které v poslední době ve hře učinil.
Ondřej následně vyzval Hrdiny k hlasování. Bezprostředně po něm se na kmenové radě začala odvíjet situace, která v historii československého Survivora dosud neměla obdoby. Začala ve chvíli, kdy z Ondřejových úst zazněla tradiční replika, že pokud má kdokoliv z hráčů k dispozici skrytou imunitu a chtěl by ji použít, právě nyní by tak měl učinit.
Jako první zareagovala Johy z kmene Padouchů, která oznámila, že svou skrytou imunitu hraje ve prospěch Viviane. Následně se zvedla Johanka, která svou skrytou imunitu zahrála za sebe. Do třetice se postavil Luki, který svou skrytou imunitu rovněž použil pro sebe, což překvapilo především Johanku.
Ondřej následně oznámil, že jediným hráčem Hrdinů, kterého nechránila imunita, byla Vendy.
Kvůli tomu nezáleželo na tom, jaká jména byla v urně s odevzdanými hlasy. Vendy ani nemohla jít k vázám osudu, protože kdyby si vybrala nádobu s vodou, neměla by koho vybrat za soupeře do duelu.
Ondřej proto Vendy vyzval, aby k němu přistoupila se svou pochodní, kterou jí vzápětí zhasl. Osmapadesátý den se tak stal pro Vendy jejím posledním ve hře a následně ostrov opustila.