Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kmenová rada, jakou český Survivor ještě nezažil. Vendy skončila, aniž se četly hlasy

Tereza Hrabinová
  13:54
Třináctá kmenová rada přinesla moment, který československý Survivor ještě nezažil. Ve hře se během jediného večera objevilo hned několik skrytých imunit a ještě před přečtením hlasů bylo jasné, kdo soutěž opustí.
Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil. | foto: TV Nova

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.
Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.
Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.
Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.
10 fotografií

Padouši ovládli popáté v řadě souboj o kmenovou imunitu a Hrdiny znovu poslali na kmenovou radu. Před ní se ještě mezi sebou utkali v souboji o individuální imunitu, ve kterém nakonec podruhé za sebou zvítězil Standa. Na kmenovou radu tak mohl jít beze strachu z vyřazení.

Standa tlačil na Johy kvůli imunitě

Finále Survivoru 2026

  • Pátá série nejdrsnější reality show Survivor Česko & Slovensko je už dotočená a všichni soutěžící jsou zpět doma.
  • Vítěz ale bude korunován až 10. června během přímého přenosu z pražského Fora Karlín před zraky diváků. Vstupenky jsou už v prodeji.

Po návratu do kempu si Standa vzal stranou Johy, kterou se snažil výměnou za svou loajalitu přesvědčit, aby svou skrytou imunitu zahrála za Lukiho, čímž by se otevřela příležitost k vyřazení Johanky. Johy mu nic neslíbila, pouze uvedla, že bude o jeho návrhu přemýšlet.

Následujícího rána začal dobrodruhům osmapadesátý den jejich pobytu na ostrově. Ostrované znovu probírali blížící se sloučení, ke kterému v poslední době upínají stále více pozornosti. Zároveň se těšili, že po kmenové radě budou mít znovu k dispozici křesadlo k rozdělání ohně, protože bez něj je život na ostrově mnohem těžší.

Kristina chtěla zamíchat kartami

Kristina chtěla na nadcházející kmenové radě zamíchat kartami. Luki se snažil zjistit od Vendy, jestli je nějaká šance, že by jejich aliance na kmenové radě nehlasovala proti němu. Vendy ale uvedla, že jí Luki nenabídl nic, co by ji přimělo změnit názor.

Denisa, Johanka a Kristina probíraly, komu by mohla Johy nabídnout svou imunitu. Kristina slíbila tu svou Johance, ale nechtěla, aby Johanka někomu prozradila, že ji má právě od ní. Johanka se s tím těžce smiřovala, protože to vnímala jako svoji nefér hru vůči dívčí alianci. Kristina chtěla zároveň přesvědčit Johy, aby svou imunitu zahrála za Vendy.

Pak ale Kristina nabídla svou skrytou imunitu Lukimu s tím, že ani on nesmí nikomu prozradit, že ji má právě od ní. Společně si slíbili, že budou ve hře spolupracovat až do samotného konce.

Standa se snažil od Johy zjistit, jak se rozhodla ohledně své skryté imunity a zda by byla ochotna ji poskytnout Lukimu. Johy mu prozradila, že se v této věci stále nerozhodla. Od Standy chtěla vědět, zda by byli s Lukim ochotni s ní později spolupracovat. Standa uvedl, že je pro něj Johy nevyzpytatelná, a proto ji považuje za velmi dobrou hráčku.

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Kmenová rada, která přepsala historii Survivora

Oba kmeny se poté vydaly na třináctou kmenovou radu. Na ní hráči nejdříve Ondřejovi popsali, jaká situace aktuálně panuje v kempu, který sdílí oba kmeny, a kam se hra od poslední kmenové rady posunula. Viviane například zmínila, že od kluků z kmene očekávala větší aktivitu a větší zapojení do hry, nikdo z nich za ní ale za celou dobu nepřišel s žádným návrhem. Johanka poté označila Standu za velkého hráče, především díky krokům, které v poslední době ve hře učinil.

Ondřej následně vyzval Hrdiny k hlasování. Bezprostředně po něm se na kmenové radě začala odvíjet situace, která v historii československého Survivora dosud neměla obdoby. Začala ve chvíli, kdy z Ondřejových úst zazněla tradiční replika, že pokud má kdokoliv z hráčů k dispozici skrytou imunitu a chtěl by ji použít, právě nyní by tak měl učinit.

Jako první zareagovala Johy z kmene Padouchů, která oznámila, že svou skrytou imunitu hraje ve prospěch Viviane. Následně se zvedla Johanka, která svou skrytou imunitu zahrála za sebe. Do třetice se postavil Luki, který svou skrytou imunitu rovněž použil pro sebe, což překvapilo především Johanku.

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.

Vendy opustila Survivora.

Ondřej následně oznámil, že jediným hráčem Hrdinů, kterého nechránila imunita, byla Vendy.

Kvůli tomu nezáleželo na tom, jaká jména byla v urně s odevzdanými hlasy. Vendy ani nemohla jít k vázám osudu, protože kdyby si vybrala nádobu s vodou, neměla by koho vybrat za soupeře do duelu.

Ondřej proto Vendy vyzval, aby k němu přistoupila se svou pochodní, kterou jí vzápětí zhasl. Osmapadesátý den se tak stal pro Vendy jejím posledním ve hře a následně ostrov opustila.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Žiju pro sebe, je mi jedno, co si lidi myslí, říká Simona Krainová

Nejčtenější

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

Kmenová rada, jakou český Survivor ještě nezažil. Vendy skončila, aniž se četly hlasy

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.

Třináctá kmenová rada přinesla moment, který československý Survivor ještě nezažil. Ve hře se během jediného večera objevilo hned několik skrytých imunit a ještě před přečtením hlasů bylo jasné, kdo...

21. května 2026  13:54

Chantal Poullain se potřetí vrátila rakovina. Operovali jí nádor na plicích

Chantal Poullain v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Herečka Chantal Poullain (69) ve 22 letech prodělala rakovinu děložního čípku a v roce 2011 se vyléčila z rakoviny prsu. V pořadu 13. komnata ale prozradila, že se jí nemoc vrátila potřetí. Tentokrát...

21. května 2026  12:34

Místo bujné hřívy je na kluka. Sklenaříková v Cannes ukázala novou image

Adriana Sklenaříková v letech 2015 a 2026

Nejen dlouhé nohy zapsané v Guinessově knize rekordů, ale také dlouhá blond hříva byla charakteristická pro slovenskou topmodelku Adrianu Sklenaříkovou. Rodačka z městečka Brezno ovšem v poslední...

21. května 2026  11:01

Rozmanitost ženských těl nevymažete. Modelka Grahamová kritizuje Ozempic

Ashley Grahamová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Jedna z nejznámějších plus-size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léků na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty včetně Ozempicu. V rozhovoru pro magazín Marie...

21. května 2026  10:03

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Padouši dokázali potřetí v řadě uspět v souboji o kmenovou imunitu, Reakce...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

21. května 2026  8:46

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

21. května 2026  8:13

Nechci vypadat jako mumie a umřít s jinou tváří, říká o plastikách Vica Kerekes

Slovenská herečka s maďarskými kořeny Vica Kerekes

Slovenská herečka Vica Kerekes (45) prozradila, jak se dívá na nejrůznější kosmetické úpravy. Obdivuje starší kolegyně, které nepodléhají trendům a výstřelkům, i přes vrásky jsou stále poznat a samy...

21. května 2026

Simona Krainová se přímo na letišti sesunula k zemi a plakala

Simona Krainová (12. května 2026)

Začala pokrmem, jehož „rodištěm“ je Havaj, ale možná se dostane časem i k dominikánským specialitám. V Karibiku si totiž vybudovala svůj druhý domov. A ten třetí má modelka Simona Krainová v Dubaji,...

21. května 2026

Únos, nebo podvod? Manžel Katie Price je nezvěstný, prý byl ale aktivní na síti

Katie Price při oznámení o zmizení manžela (19. května 2026)

Britská celebrita a modelka Katie Price prožívá obrovské drama. Na svém YouTube kanálu zveřejnila emotivní video, ve kterém se slzami v očích popsala záhadné zmizení třiačtyřicetiletého manžela Leeho...

20. května 2026  17:12

Porota, moderátoři i vítězové. Zavzpomínejte, kdo zazářil v SuperStar

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Televize Nova a Markíza oznámily, kdo usedne do poroty nové řady Česko Slovenské SuperStar. Stálicí je slovenský hudebník Pavol Habera, který nechyběl ani v jedné sérii pěvecké show, včetně...

20. května 2026  14:08

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

SuperStar 2026 se blíží. Kdy začne, kdo je v porotě a kde sledovat nové díly

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a...

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo bude v porotě osmé řady SuperStar...

20. května 2026  13:21

Překvapivé jméno v porotě SuperStar 2026. Kdo doplní Haberu a Farnou?

Porota letošní SuperStar

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Nová řada SuperStar odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme moderování a kdo...

20. května 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.