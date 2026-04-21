Influencerku po hádce přejela konkurentka autem. Vše zachytily kamery

  14:07
Ostrá hádka dvou influencerek před nočním klubem v londýnské čtvrti Soho skončila tragicky. Jedna bojuje o život v nemocnici a druhá je obviněna z pokusu o vraždu. Přihlížející celý incident natočili.

Klaudia Zakrzewska, která pochází z Polska, vystupuje na Instagramu a TikToku pod jménem Klaudiaglam a má přes 250 tisíc sledujících. Teď ale v jedné z londýnských nemocnic bojuje o život, protože ji její sokyně ze sociálních sítí přejela před zraky všech autem. Zasáhla ještě další dva přihlížející.

klaudiaglam

What’s for breakfast

16. ledna 2026 v 11:14, příspěvek archivován: 21. dubna 2026 v 13:13
Pachatelka byla na místě zatčena pro podezření z pokusu o vraždu, těžkého ublížení na zdraví, nebezpečnou jízdu a řízení pod vlivem alkoholu. Ukázalo se, že je to bývalá soutěžící v britském X Factoru Gabrielle Carringtonová, která na Instagramu vystupuje pod jménem RIELLEUK a má přes 360 tisíc sledujících.

rielleuk

I don’t compete, I invoice

7. dubna 2026 v 15:49, příspěvek archivován: 21. dubna 2026 v 13:39
Záchranáře dle dostupných zpráv přivolali k incidentu před klubem v neděli ve 4:30 ráno. Oznamovatel nahlásil, že auto vjelo do skupinky lidí. Incident i hádku, která mu předcházela, natočili lidé před klubem.

Kromě influencerky utrpěl zranění i muž kolem padesáti let, který je nyní také v nemocnici. Záchranáři pomáhali ještě třicetileté lehce zraněné ženě.

Britská metropolitní policie pro deník Daily Mail uvedla, že zadržela na místě devětadvacetiletou ženu, která je nyní ve vazbě.

