Klaudia Zakrzewska, která pochází z Polska, vystupuje na Instagramu a TikToku pod jménem Klaudiaglam a má přes 250 tisíc sledujících. Teď ale v jedné z londýnských nemocnic bojuje o život, protože ji její sokyně ze sociálních sítí přejela před zraky všech autem. Zasáhla ještě další dva přihlížející.
Pachatelka byla na místě zatčena pro podezření z pokusu o vraždu, těžkého ublížení na zdraví, nebezpečnou jízdu a řízení pod vlivem alkoholu. Ukázalo se, že je to bývalá soutěžící v britském X Factoru Gabrielle Carringtonová, která na Instagramu vystupuje pod jménem RIELLEUK a má přes 360 tisíc sledujících.
Záchranáře dle dostupných zpráv přivolali k incidentu před klubem v neděli ve 4:30 ráno. Oznamovatel nahlásil, že auto vjelo do skupinky lidí. Incident i hádku, která mu předcházela, natočili lidé před klubem.
Kromě influencerky utrpěl zranění i muž kolem padesáti let, který je nyní také v nemocnici. Záchranáři pomáhali ještě třicetileté lehce zraněné ženě.
Britská metropolitní policie pro deník Daily Mail uvedla, že zadržela na místě devětadvacetiletou ženu, která je nyní ve vazbě.