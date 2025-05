Vím, že tři děti už jsou finální číslo, říká zpěvačka Klára Vytisková

Jste známá také jako česká fashionistka. Přišla jste podpořit projekt, kde se móda recykluje. Jak moc jste ochotná hrabat se v šatníku a posílat věci dál pro dobrou věc?

Nejsem žádný fashionista, akorát jsem milovník vintage oblečení, a to je důvod, proč jsem tady. Jsem ochotná se hrabat. Ale zároveň jsem teď najela systém, kdy spíš „zavírám“. Už tolik neposílám dál věci jako dřív, ale nechávám si ty, které jsou dobré, kvalitní. Dávám je do krabic a třeba po pěti letech je vytahuju a najednou jako kdyby dostanou druhý život. Tričko, co máš na sobě, třeba za chvíli nebude úplně in. Ale za pět let, jak kdybys našel. Budeš wow.

Uvažujete tímto způsobem, protože spousta maminek posílá věci dál, co se dětí týče, že to je pro potomstvo, to schovám?

Ne. Co se týká dětí, tak už teď to posílám dál. Protože vím, že tři děti už jsou finální číslo. Dřív jsem to samozřejmě schovávala, ale teď už posílám absolutně bez kompromisu.

Ale aby děti podědily něco po vás, to jsem myslel.

Jo, moje děti! No samozřejmě, tak to já dělám krabice a je tam napsáno holky patnáct, holky osmnáct. Udělala jsem jim boxy a říkala jsem si, že jim to budu dávat na narozeniny. Třeba se jim to vůbec nebude líbit, že jo. Ale třeba to bude: Wow, mami, to je fakt dobrý model! Uvidíme.

Který nejvíc ikonický kousek, největší vintage perlu jste kdy kde ulovila? Asi Burberry kabát za 15 Kč v sekáči na Ruzyni.

To není možné.

Ano, je to tak. Ale už je to třeba osm, deset let.

Kde vůbec najde hudebnice, která má tři děti, čas na to, aby byla schopná vyprodukovat, udělat všechny ty věci kolem a dát do světa nové plnohodnotné album?

Po nocích. Je to prostě noční práce všechno. A taky mám skvělého manžela, tolerantního, výborného, milujícího a děti mi občas dokonce i pomáhají. Takže dá se to. Jenom ty věci netrvají měsíc, ale trvají dva roky třeba. Prostě je to pomalejší.

Kolik věcí na to aktuální album se v reálu tedy upeklo doma?

Všechny písničky vznikly z nějaké situace, kdy vaříš, nebo si hraješ s legem a najednou přijde nápad. Tak všechny jsou z domácího prostředí, uvařeno lokálně.

Existuje na české scéně někdo, kdo se vám módně skutečně líbí? Nebo občas vynese něco dobrého?

Strašně šikovná je třeba Anet X. A s Ewou Farnou jim to strašně slušelo, na Andělech byly krásné.

Kdybychom popsali váš styl a vy byste ho měla napsat třeba do ChatGPT, co byste napsala jako klíčová slova?

Asi vintage 70‘s, možná trochu 80‘s, lehce country. Jak kdy. Ale možná ty sedmdesátky jsou takové definující.

Říkala jste, že máte skvělého muže po svém boku. Je důležité to tomu člověku říkat?

Samozřejmě, to je jasné. Za prvé, komunikace je ve vztahu absolutně zásadní. A říkat manželovi i dětem, že je máš rád, je strašně důležité.

Od koho vy osobně berete největší váhu zpětné vazby? Protože coby veřejně činná osobnost jste zvyklá na to, že vás může neustále někdo kritizovat.

Jediný, od koho beru feedback, je můj manžel, o kterém jsme se bavili, protože je to člověk, který mě zná od hlavy až k patě. Beru, že to, co mi říká, má postavené už po těch dvaceti letech na nějakém evidence based základě.

A když přijde česká kritika?

To si člověk nemůže brát. Samozřejmě dobrá kritika asi potěší a špatná kritika... Přečtete si ji, ale pak si ji nechcete třeba úplně připouštět. Protože když na něčem děláte tři roky, tak zase si říkáte, že když tomu někdo dal jeden poslech, má samozřejmě na ten názor nárok, ale já jenom nechci, aby to ovlivňovalo moje nalazení.

Nalazení bude pozitivní.

Ano, samozřejmě. Good vibes only.