„Pomalu se smiřuju s tím, že jsem nemocná a že se budu léčit do konce života,“ říkala Klára Pollertová-Trojanová v rozhovoru pro Magazín DNES v roce 2015.

Antidepresiva jí pomáhala nemoc zvládat. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že se jí podařilo léků nakonec zbavit. „Začala jsem chodit na zpěv a zpěv způsobil, že se něco ve mně přihodilo, otevřelo, něco jsem si vyřešila. A přestala jsem brát antidepresiva. Už je to pět let,“ pochlubila se herečka.

„Dělá mi to na psychiku moc dobře a hodně mě to naplňuje,“ říká Trojanová, která vystupuje se zpěvákem Martinem Růžou a zpěvačkou Bárou Basikovou v projektu Neobyčejné radosti.

Po letech se vrátila i k hraní divadla. Jinak stále natáčí, většinou ale menší role. Často se jí stává, že přátelům na roli kývne díky příslibu větší role do budoucna, ale to se většinou už nekoná. „Anebo mi rovnou nabídnou velkou roli, ale pak už se nikdy neozvou,“ popsala.

Nedávno se jí to stalo s Jakubem Štáfkem. „Volal, že se doslechl, že jsem chválila jeho film Vyšehrad. Já jsem řekla, že jsem ho nechválila, že to bylo tak příšerné, až se mi to vlastně líbilo. A on říkal: ‚Takové lidi potřebuju do filmu, budu točit dvojku, velké role jsou obsazené, ale nějakou menší. Tak jsme domluveni, těším se.‘ řekl a neozval se,“ popsala Trojanová.

Štáfek, který byl také hostem pořadu, jí před všemi diváky slíbil roli ve třetím pokračování.