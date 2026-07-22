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Připravuje na role i své kolegy. Vycházím z principu energie a charakteru, líčí Melíšková

Karolína Lišková
  20:00

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Herečka Klára Melíšková a její kolega Jaromír Strahovský | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Míra a celá jeho rodina se stali přirozenou součástí mého života. A společně s našimi dětmi jsme vlastně vytvořili takový tvůrčí kruh, říká Klára Melíšková, která patří k nejobsazovanějším českým herečkám. S kolegou Jaromírem Strahovským se poprvé potkali v devadesátkách, kdy oba snili o divadle. Jejich cesty se však brzy rozešly. Co je dalo znovu dohromady?

Viděla jsem vás na jevišti během představení ImproFamily v A studiu Rubín, kde se spolu s dětmi – s Jaromírovou dcerou Emou a Klářiným synem Ferdou – proměňujete v řadu různých postav. Bylo to poutavé, barvité a zábavné. Co se mezi vámi na jevišti děje?
Klára: Improvizujeme. Všichni neustále vedeme nějaký vnitřní dialog sami se sebou, ale tady ho zviditelňujeme a necháváme zaznít. Stáváme se jakýmsi „průtokáčem“. Jsme v určitém vodivém napětí a necháváme se překvapit tím, co přijde.

A co přichází?
Jaromír: Gesta, slova, situace a příběhy, jaké bychom si nikdy vědomě nevymysleli. Je to trochu alchymie.

Když zmizí role rodič a dítě a dostanete se na hlubší úroveň, najednou začnete vnímat, kdo skutečně jste za těmi rolemi. A to je obrovsky silné. Otevírá se tím úplně nové pole poznání, jak spolu můžete komunikovat a jak můžete ten vztah dál rozvíjet.

Klára Melíšková

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