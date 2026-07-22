Viděla jsem vás na jevišti během představení ImproFamily v A studiu Rubín, kde se spolu s dětmi – s Jaromírovou dcerou Emou a Klářiným synem Ferdou – proměňujete v řadu různých postav. Bylo to poutavé, barvité a zábavné. Co se mezi vámi na jevišti děje?
Klára: Improvizujeme. Všichni neustále vedeme nějaký vnitřní dialog sami se sebou, ale tady ho zviditelňujeme a necháváme zaznít. Stáváme se jakýmsi „průtokáčem“. Jsme v určitém vodivém napětí a necháváme se překvapit tím, co přijde.
A co přichází?
Jaromír: Gesta, slova, situace a příběhy, jaké bychom si nikdy vědomě nevymysleli. Je to trochu alchymie.
Když zmizí role rodič a dítě a dostanete se na hlubší úroveň, najednou začnete vnímat, kdo skutečně jste za těmi rolemi. A to je obrovsky silné. Otevírá se tím úplně nové pole poznání, jak spolu můžete komunikovat a jak můžete ten vztah dál rozvíjet.