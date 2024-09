Dětem jsem se omluvila, když jsem se k nim špatně chovala, říká Melíšková

Klára Melíšková často dostává role nesympatických až protivných žen. Ve skutečnosti prý taková není, i když její děti by podle ní možná řekly něco jiného.

„Když jsem hrála v minisérii Podezření, kde jsem hrála tu nepříjemnou zdravotní sestru, tak lidi říkali, jak jsem se proměnila, že takhle mě neznají. A moje děti říkaly, co blázněj, že takhle se chovám běžně doma,“ vzpomíná Melíšková.

Sama uznává, že takové období měla. „To bylo dřív, když jsem byla frustrovaná. Říkám jim, že to s nimi nemá nic společného, že jsem byla frustrovaná a nespokojená se svým životem, proto jsem se k nim takhle ošklivě chovala. Pak jsem se jim omlouvala,“ přiznává herečka, která za sérii Podezření získala v roce 2022 Českého lva.

Melíšková vystudovala herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU a právě její ročník pod vedením Miroslava Krobota vytvořil v roce 1997 základ divadelního souboru Dejvického divadla, které v současnosti patří k nejlepším a nejvyhledávanějším pražským scénám.

„Jsme tam takové lidské individuality, které se navzájem doplňují, jsou na sebe napojení, ale nešetří se, co se týče humoru nebo zpětné vazby,“ popisuje Melíšková soubor Dejvického divadla.

Klára Melíšková a Jaroslav Plesl v inscenaci Ucpanej systém

„Lidé si myslí, že je tam taková prima parta, všechno uhlazené a všichni se mají rádi. Máme se rádi, ale někdy to jde velmi na dřeň, pohádáme se, křičíme na sebe, před premiérou třeba já brečím,“ prozradila herečka.

„Teď už teda moc ne, už jsem vyrovnanější. Posledních pár let, tři čtyři roky. Ale to se tak dělo, že jsme se pohádali a já jsem se zavřela na záchodě, kde jsem brečela až pode mnou byla louže slz,“ vzpomíná.

K herectví jí přitom vedly původně poněkud povrchní motivy. „Na DAMU jsem šla s prvotní představou, že chci být slavná a líbat se s krásnýma klukama. Byla jsem asi nějakým způsobem frustrovaná, co se týče opačného pohlaví. Chtěla jsem mít alibi na to, že se budu s krásnými kolegy líbat. No, a vyšlo to,“ popisuje herečka, která je první s touto profesí v rodině. Její otec je ekonom a matka mzdová účetní. Babička byla švadlenou a to předala své vnučce.

30. ročník Českého lva. NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI: Klára Melíšková, Podezření (4. března 2023)

„V dětství jsem pletla, šila jsem si oblečení podle Burdy. Chtěla jsem s kamarádkou honit parádu a tohle byla jediná možnost,“ vysvětlila s tím, že se s kamarádkou od třinácti let scházely o víkendech a společně šily. „Pak jsme to vynesly do Roudnice nad Labem, odkud pocházím. Měly jsme stejné oblečení, ale já byla za tu ošklivější, kamarádka byla totální kočka. Já byla ufon. Měla jsem nevýrazný obličej, musela jsem se vždycky nalíčit. A když jsem se nestihla nalíčit, nešla jsem do školy, protože si všichni mysleli, že jsem nemocná,“ vzpomíná Melíšková.