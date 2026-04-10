„Ten papoušek mi uletí a skončí u Martina Pechláta, který hraje hrobníka, zatímco já jsem porodní asistentka. Přijedu si ho k němu vyzvednout, a tak se seznámíme, vypráví Klára Issová jednu ze zápletek, z nichž je film „utkán.“
„Moc jsem se na natáčení těšila, i když jsem majitelkou papouška já, víc natáčecích dní měl s ním Martin, takže jsem si ho tolik neužila. Ale musím říct, že byl nádherný,“ vypráví. Papoušek Charlie je už taky ostřílený herec. Režisér Martin Horský ho „použil“ ve filmu Srdce na dlani – a protože se prý osvědčil, bez castingu mu svěřil i roli v černé komedii Někdo to rád v Plzni. Nadaboval ho přitom opět Michal Holán.
Musíš být nahatá. Nikdo to neřešil, vzpomíná Issová na odhalené scény
„Vyžadovalo to větší opatrnost, protože když se mu něco nelíbilo, nerozpakoval se použít zobák nebo drápy. Ale já mám zvířata ráda a snažím se k nim přistupovat spíš s respektem. Ne je hned osahávat, jak je dneska zvykem. A respekt znamená, že to zvíře ctím a nenutím ho k tomu, co chci já,“ říká Issová.
Zatím pracovala především se psy a kočkami. „Ve dvoudílném filmu Operace Silver A jsme měli Dášenku. Někdy jsou ti pejsci specifičtí, protože hrají v příběhu významnou roli a něco se po nich chce. Ale teď na podzim bude mít premiéru hezký umělecký film Divočina a tam jsme hráli s divokými prasaty,“ překvapuje.
„Byla tam bachyně, na lidi zvyklá, ochočená a měla tři selátka, která v tom filmu hrála velice významnou roli. Takže jsme se k nim dostali opravdu hodně blízko a mimo jiné je krmili. A bylo to těžké, protože tato zvířata nejsou zvyklá poslouchat,“ odtajňuje zákulisí natáčení.
„Lidé, kteří dodávají zvířata za účelem natáčení, se tím živí, mají to jako svoji profesi, ale nemůžou mít od každého druhu vycvičený kus. To prostě nejde, takže většinou se pak hledá mezi lidmi, kteří ho mají doma, a jsou s ním sžité. A naše produkce našla Marušku. Byla to poměrně velká bachyně, kříženec divokého a čínského prasete, ale nádherná,“ vzpomíná Issová.
Divočinu napsala a natočila jako svůj celovečerní debut filmová střihačka Evženie Brabcová. Klára v něm hraje dceru Jana Vlasáka, která se svými dvěma dcerami utíká od agresivního manžela (Juraj Loj) zpátky k otci, protože nemá kam jinam se uchýlit. „Je to vztahový film. Marta, kterou hraji, je v těžké situaci, rozpadá se jí manželství a zároveň řeší vztah s rodiči, který nikdy dobře nefungoval. Takže si potřebuji mezi sebou něco vyříkat. Pro mě motto toho filmu je, že člověk se musí někdy vrátit, aby mohl jít dál. Odpustit, co se stalo, aby byl volnější a otevřený novým věcem,“ vysvětluje.
„Ne, že bych se sama takhle vracela domů po rozpadlém vztahu, ale té postavě jsem rozuměla. Co si budeme povídat, konflikty mezi rodiči a dětmi jsou běžné. Nejprve se snažíme z vlivu rodičů vymanit a jak stárneme, máme pro ně pochopení, protože vidíme, že jsme jim v něčem podobní, že děláme stejné chyby jako oni. Každý se v rodině něco učí, to téma je nadčasové,“ říká Issová.
Kromě zvířat hrála i s dětmi. „Byly úžasné, hodně talentované, jedna osmiletá a druhá asi desetiletá holčička. Dodneška se kamarádíme,“ prozrazuje Issová.
Kvůli Divočině se musela nechat obarvit na blond, i když na plátně ji uvidíme s tmavými odrosty, aby lépe dokreslila svoji postavu - ženu zdecimovanou životem, která nestíhá chodit ke kadeřníkovi. „Pak jsem roztočila seriál Jedna rodina, a do toho seriál Na tělo s Honzou Hřebejkem, který bude mít taky na podzim premiéru, takže jsem s těmi vlasy dlouho nemohla nic dělat. Až teď, když jsem všechno ukončila, jsem si je ufikla. Změna je život,“ říká.
Už nejsem pro režiséry jen milá, hodná ženská a to mě těší, říká Klára Issová
I v seriálu Na tělo, k němuž napsala scénáře Martina Formanová, hraje ženu, která má problém s otcem. Ovšem jiného druhu než v Divočině. „Ten seriál je o spolužácích, kteří se sejdou na abiturientském večírku. Moje postava se kvůli tomu po více než dvaceti letech vrací z Ameriky a taky proto, aby viděla svého otce, který je na tom zdravotně špatně. Snaží se dát jejich vztah nějak do kupy, přitom začínají vyplouvat na povrch kostlivci. Věci, které se dlouho v rodině neřešily, prostě musely jednou bouchnout,“ vypráví Issová, které hrál otce Jiří Schmitzer.
Obrovský pracovní zápřah má Klára už za sebou. Teď by ráda víc cestovala. „Od podzimu mám už volnější režim, tak si to užívám. Přišly mi další scénáře, ale nechávám to zatím volně plynout, než se pro nějaký rozhodnu,“ uzavírá.