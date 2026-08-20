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Můj nový život. Už nemám potřebu se obhajovat jako po rozvodu, říká Pollertová

Ivana Karásková
  20:00

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Klára Havelková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Rozhodla se změnit svůj život. Herečka Klára Pollertová-Trojanová překonala osobní krizi a rozvod, a jak říká, po těžkých časech v sobě našla klid. V červnu se znovu vdala a změnila si příjmení na Havelková. Protože i dva mladší synové už odrůstají, naplno se vrací k práci. Příliv nové energie je na ní patrný.

Jak trávíte léto? Odpočíváte, nebo pracujete?
Mám za sebou pár menších rolí ve filmech, takže teď zrovna chvíli odpočívám. Nejlíp je mi na chalupě, kde se můžu hrabat v hlíně. Občas mě můj muž přesvědčí, abychom si vyrazili na kole, jenže ta chalupa je v Jizerských horách, takže se jezdí často do kopce a to mě nebaví. Ale je tam nádherně a já si tam užívám léta. Exotické destinace mě nelákají. Raději jezdíme v zimě lyžovat.

Co to bylo za filmové role?
Spíš roličky. Na začátku léta jsem točila moc hezký film o střetu české a vietnamské kultury Mezi světy. Hlavní roli má vietnamská dívka, která žije u nás. Šlo jen o dva natáčecí dny, ale je to hezký scénář a všechno do sebe tak pěkně zapadlo. Potom jsem dostala možnost pracovat s Pavlem Soukupem na seriálu V zájmu dítěte. V jednom dílu hraju pěstounku, mým partnerem je Jan Kolařík. No a těm dvěma péče o děti už trochu přerůstá přes hlavu.

Mně vždycky říkali, hlavně ať nezpívám. Na předváděčkách ze zpěvu se moji pedagogové mým výkonem spíš bavili, takže jsem měla velkou záklopku.

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