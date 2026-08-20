Jak trávíte léto? Odpočíváte, nebo pracujete?
Mám za sebou pár menších rolí ve filmech, takže teď zrovna chvíli odpočívám. Nejlíp je mi na chalupě, kde se můžu hrabat v hlíně. Občas mě můj muž přesvědčí, abychom si vyrazili na kole, jenže ta chalupa je v Jizerských horách, takže se jezdí často do kopce a to mě nebaví. Ale je tam nádherně a já si tam užívám léta. Exotické destinace mě nelákají. Raději jezdíme v zimě lyžovat.
Co to bylo za filmové role?
Spíš roličky. Na začátku léta jsem točila moc hezký film o střetu české a vietnamské kultury Mezi světy. Hlavní roli má vietnamská dívka, která žije u nás. Šlo jen o dva natáčecí dny, ale je to hezký scénář a všechno do sebe tak pěkně zapadlo. Potom jsem dostala možnost pracovat s Pavlem Soukupem na seriálu V zájmu dítěte. V jednom dílu hraju pěstounku, mým partnerem je Jan Kolařík. No a těm dvěma péče o děti už trochu přerůstá přes hlavu.
Mně vždycky říkali, hlavně ať nezpívám. Na předváděčkách ze zpěvu se moji pedagogové mým výkonem spíš bavili, takže jsem měla velkou záklopku.