Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky Primy společně s Karlem Voříškem hlavním zpravodajstvím. V dětství ale hodně času věnovala hudbě.

Její otec je totiž operním pěvcem a maminka houslistkou. Oba jsou už v penzi, ale umělecky dál činní. „Tatínek je emeritním sólistou Národního divadla a je obdivuhodné, že i ve svém věku stále zpívá. Pořád má pracovní nabídky, vystupuje koncertně. A s maminkou vedou pěvecký sbor Chorus Laneum, který spolu založili v Lánech,“ vypráví Doležalová.

„Musím říct, že mě to až dojímá. Protože když jsem v prosinci byla v kostele Sv. Salvátora na Rybově mši, kterou tam táta zpíval, a sdílela ukázku na sociálních sítích, někteří sledující mi psali, že má neuvěřitelný hlas a jak je to báječné, že pořád ještě vystupuje. A je to pravda, protože tenorům odchází hlas mnohem dříve,“ vzpomíná.

Vážná hudba ji provázela celé dětství. Kupodivu ji „neotravovala“, ale spíš ozvláštňovala život v šedivém socialistickém Československu. „Tenkrát se tady žilo dost uzavřeně, ale doma, tím že jsem vyrůstala v rodině umělců, bylo vždycky veselo. Muzicírovalo se a pořád jsme měli nějaké návštěvy,“ vypráví. „Určitě mi to dalo do života hodně. Přinejmenším v tom smyslu, že umím vážnou hudbu vnímat a teď k tomu ‚táhnu‘ i svého muže. Sem tam ho vezmu na operu.“

Sama chodila v dětství do hudební školy, na balet, věnovala se společenskému tanci a učila se zpívat i sólově. Navštěvovala Kühnův dětský sbor, ale když se po gymnáziu rozhodovala kam dál, vybrala si herectví. A nakonec je na Primě moderátorkou zpráv v hlavním vysílacím čase.

„Maminka věděla, co jsou housle za dřinu, možná proto mě do nich nenutila, ale chodila jsem sedm let na klavír. Rodiče očekávali, že budu dělat něco od kumštu, ale nenutili mě jít přímo v jejich šlépějích. A já ani pro operní zpěv až takové dispozice neměla. Mám hudební sluch, zpívala jsem, ale nemyslím si, že by to bylo na sólovou kariéru,“ říká upřímně.

Její milovanou operou je Janáčkova Její pastorkyňa, ve které zpíval její otec Vladimír Doležal postavu Laca. „Tam se mi líbil moc,“ říká moderátorka. Zatímco on byl členem Národního divadla, jeho manželka měla angažmá ve Smetanově divadle, dnešní Státní opeře. Ale občas společně vystupovali na koncertech.

Vztah k hudbě budovala Klára i u svých dcer. „Mají ji rády, chodí na koncerty i do opery, ale nevěnuje se tomu profesionálně ani jedna,“ říká. Zapsala je i do tanečních a hudebních kroužků, když byly malé, ale nezaujalo je to natolik, aby se tomu dál věnovaly. Třiadvacetiletá Natalia studuje mezinárodní obchod a realizuje se v marketingu. „A Mia má ráda historii, politologii a diplomacii, jezdí po studentských konferencích, takže jde zase jiným směrem,“ říká Doležalová o mladší dceři, které je šestnáct.

Sama se herectví naplno také nikdy neoddala. Záhy totiž dostala šanci moderovat soutěžní pořad O poklad Anežky České po boku Marka Ebena, a ten ji nasměroval jinam. „Zaškatulkovali si mě jako moderátorku a tím moje herectví pomalu skončilo. Sice mi pak přišly ještě nějaké nabídky, ale už jsem měla tolik moderátorské práce, a tak se v ní našla, že mi přišlo nefér sedět jedním zadkem na dvou židlích,“ popisuje situaci.

„A taky jsem věděla, že tomu nemohu dát tolik času, kolik je třeba. Tyhle profese nemůžete dělat napůl. Pokud hrajete, musíte se do toho ponořit, a když víte, že máte být ještě támhle a onde… Prostě, nešlo to dohromady,“ vysvětluje.

Svojí volby však nelituje a i když po revoluci byly možnosti přidat se k některé nově vzniklé herecké společnosti, neusilovala o to. „Na moderátorství mi vyhovuje, že jsem víc pánem svého času a mám určitou jistotu. Nemusím čekat na telefon s nabídkou, což je pro každého herce velmi stresující, a můžu být více sama za sebe. Tak nějak jsem se v tom našla,“ přiznává.

Soutěžní pořad O poklad Anežky České, kterého byla spoluprůvodcem neuvěřitelných deset let, ji v této oblasti vyškolil. „Byly to moje úplné začátky, dělala jsem logicky chyby a taky jsem od režiséra Tondy Vomáčky za ně dostávala za uši. Ale časem jsem se otrkala, poznala a naučila se specifika televizní práce. Určitě jsem za tu dobu ušla kus cesty a ještě jsem vedle sebe měla inspirativní osobnost Marka Ebena. Takže pro mě to byla velmi důležitá a přínosná léta,“ rekapituluje.

Posléze působila sedm let jako programová hlasatelka v České televizi a taky moderátorka pořadu Sama doma, či Snídaně s Novou.

Svůj čas dělí mezi Česko, Chorvatsko a Srbsko, kde má kořeny a spoustu příbuzných. S manželem Miodragem Maksimovićem si v Chorvatsku pořídili dům a olivové háje. Vyrábějí vlastní olivový olej (Olivový ostrov). Udělala si i zkoušky, aby mohla řídit plavidlo, ale moc se ke kormidlu nedostane. „Většinou jsou kolem muži, kteří se ho rádi chopí a já spíš házím lano, když pak někde kotvíme,“ usmívá se.

Rybaření, šnorchlování nebo potápění nepěstuje. „Už nejsem ta ‚potápka‘ jako dřív, to spíš moje holky. Ale mám moře ráda, obecně kontakt s přírodou. Na tom jsem úplně závislá,“ přiznává.

Zatím je víc v Česku než u moře, protože se podřizuje svoji práci a studiu mladší dcery, i když si lidi obecně myslí, že je tomu naopak a že většinu času tráví v bývalé Jugoslávii.

V Praze nedávno zavítala na výstavu Body Worlds v obchodním centru na Chodově, kde ji zaujaly vystavené exponáty. Některé jsou staré až dvacet let a tvoří je ostatky dárců, kteří tímto způsobem chtěli dál posloužit vědět a vzdělávání. Výstava představuje detailní pohled na stavbu lidského organismu, ukazuje, jak jednotlivé orgány a tělesné systémy vzájemně spolupracují. „Je fascinující, jak křehká jsou naše těla. A my jim občas tak ubližujeme...,“ říká Doležalová.

