Kdo nás pohrdavě označuje za čteče, by to měl zkusit, říká Klára Doležalová

Kláro, jak se mají tvoje dcery?

Děkuji za optání, pevně věřím, že dobře. I když jedna teď ležela v knihách, protože maturovala, a druhá zlobí, protože je zkrátka v pubertě.

Můžeš o nich mluvit do médií? Nezlobí se na tebe, že o nich informuješ?

Jak to víš? To víš, že mi nejspíš vynadají. Zřejmě je to obvyklé, že děti známých lidí nesnášejí, když o nich rodiče mluví. Ale ony si to přečtou, až to vyjde, tak už to zpět nevezmu.