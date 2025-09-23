Prognóza byla, že nebudu mít děti a přilezu po čtyřech, říká Cibulková o skolióze

Herečka Klára Cibulková (50) prozradila v show 7 pádů Honzy Dědka, že od dětství trpí skoliózou páteře. Trápila se v korzetu, operaci ale odmítla. Rozhodla se to řešit po svém.

„Mám skoliózu páteře od dětství,“ říká Cibulková. „Nebyly tady alternativní metody. Podporovalo se to cvičením, ale nebylo pilates, nebyla jóga, chodila jsem do suterénu kladenské nemocnice cvičit, ale člověk vlastně nevěděl, proč ty cviky dělá, nikdo nic nevysvětlil,“ vzpomíná Cibulková na dětství.

„Postupně se to zhoršovalo, tak jsem dostala korzet. Místo abych chodila s kamarády z turisťáku po horách, tak jsem nesměla dělat vůbec nic. Maximálně plavat. Úplně mě omezili v pohybu,“ popsala náročné období.

23 fotografií

„Holka když dospívá a je jako pravítko, nemůže se ohnout a má zabetonovaný krk, to není úplně dobré na psychiku.“

Jedinou variantou podle lékařů byla operace páteře. „V šestnácti jsem dostala nabídku ne operaci, kterou jsem odmítla a rozhodla jsem se, že si to budu řešit sama. Představa, že se už nebudu moct hýbat a budu mít v zádech ocelové dráty, byla pro mě něco nemyslitelného,“ vysvětluje.

„Prognóza byla, že nebudu mít děti a ve čtyřiceti přilezu po čtyřech a budu prstíčkem hrabat, aby mě odoperovali. Děti mám dvě. Ale denně musím cvičit. Musím mít svůj svalový korzet, chodím pravidelně cvičit ke své fyzioterapeutce a každé ráno to tělo musím nastavit, aby fungovalo,“ popisuje svoje celoživotní zdravotní úpravy herečka, která se nedávno stala ředitelkou divadla Viola.

Ordinace mi přinesla popularitu, ale všeho moc škodí, říká Klára Cibulková

„Ano, už skoro rok řediteluji. Ale také tam trhám lístky. Říkám tomu, že jsem taková paní Berousková, která u nich v cirkusu trhala lístky u vstupu, prodávala cukrovou vatu, jezdila na koni, a pak šla ještě zametat. Tak já v tom divadle trávím večery. Chtěla jsem vědět, jak to divadlo funguje, jací lidé tam chodí, vidět se s nimi,“ říká Cibulková.

Její dvacetileté já by tomu, co se jí děje dnes, jen těžko věřilo. Její mládí totiž bylo hodně divoké. „Mám pocit, že jsem se vzpamatovala, až když se mi narodily děti. Předtím to bylo divoký. Devadesátky no. Moc si je nepamatuju. Až s dětmi člověk získá zodpovědnost, že tu není jen sám za sebe, ale i pro ně. Synovi je osmnáct, nejsem naivní. Když si vezmu, co jsem dělala v jeho věku… můžu se jen modlit a věřit, že to všechno dobře dopadne,“ doufá herečka, která má dospělého Matyáše a patnáctiletou Magdalenu s kolegou Tomášem Pavelkou.

