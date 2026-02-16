Cítila zradu i vztek. Ale věřila jsem, že mě to posune, říká Cibulková o konci v divadle

„Vždycky se snažím zorganizovat aspoň jednu zajímavou dovolenou ročně, abychom byli spolu. Čas s dětmi si nenechám vzít,“ říká Klára Cibulková. | foto: archiv TV Prima

Daniela Prokopová
  20:00
Setkala jsem se ní poprvé. Přesto jsem měla hned od začátku pocit, že kdyby si člověk mohl vzít na pustý ostrov jednu jedinou kamarádku, byla by právě Klára Cibulková tou nejlepší volbou. Pro její smysl pro humor, nezdolnost, odhodlání a vnitřní sílu. A ať už jsme pak mluvily o seriálech, divadle, osudu, archetypech či rodině, ve svém přesvědčení jsem se jen utvrzovala.

Poté, co herečka Vilma Cibulková skončila v listopadu v nemocnici, nahradila jste ji v roli Olgy Beranové v seriálu Polabí. V jenom z rozhovorů jste pak přiznala, že začátky byly dost náročné. Už se situace uklidnila?
Už ano. Začátek byl ale opravdu hodně vypjatý, především z hlediska času a energie. Řadu scén bylo třeba narychlo přetočit. Musela jsem zvládnout maraton dennodenního natáčení, kdy jsem vstávala v půl páté ráno, domů se vracela v sedm večer úplně vyřízená a ještě se učila texty na druhý den, který probíhal stejně. Ale nějak jsme to dokázali a teď už je to lepší, ne tak intenzivní. Mám víc času na přípravu i odpočinek. A jsem i klidnější, protože jsem se sžila s kolegy a členy štábu, kteří jsou moc milí, vstřícní a pomáhají mi.

Ke kritice musí být člověk imunní, musí si zachovat nadhled a negaci k sobě nepouštět. Jinak se zblázní.

Vstoupit do diskuse

Cítila zradu i vztek. Ale věřila jsem, že mě to posune, říká Cibulková o konci v divadle

