Poté, co herečka Vilma Cibulková skončila v listopadu v nemocnici, nahradila jste ji v roli Olgy Beranové v seriálu Polabí. V jenom z rozhovorů jste pak přiznala, že začátky byly dost náročné. Už se situace uklidnila?
Už ano. Začátek byl ale opravdu hodně vypjatý, především z hlediska času a energie. Řadu scén bylo třeba narychlo přetočit. Musela jsem zvládnout maraton dennodenního natáčení, kdy jsem vstávala v půl páté ráno, domů se vracela v sedm večer úplně vyřízená a ještě se učila texty na druhý den, který probíhal stejně. Ale nějak jsme to dokázali a teď už je to lepší, ne tak intenzivní. Mám víc času na přípravu i odpočinek. A jsem i klidnější, protože jsem se sžila s kolegy a členy štábu, kteří jsou moc milí, vstřícní a pomáhají mi.
Ke kritice musí být člověk imunní, musí si zachovat nadhled a negaci k sobě nepouštět. Jinak se zblázní.