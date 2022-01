Rodičovské mléko? Herečka kritizuje genderově neutrální výrazy pro kojení

Sedmdesátiletá herečka známá například z filmu Kdopak to mluví se vůči novým genderově neutrálním pojmům vymezila v příspěvku na Twitteru.

„Nemusíme se podřizovat šílenství nepatrné menšiny bláznů, kteří se v nás snaží vyvolat pocity viny kvůli tomu, že nesdílíme jejich šílené názory. ‚Kojení z hrudi?‘ ‚Krmení lidským mlékem?‘ ‚Rodičovské mléko?‘ Přestaňte!,“ napsala Kirstie Alley.

Kojení by totiž podle Akademie nově nemělo být vnímáno jen jako výsada žen. V jeho anglickém názvu se tak pojem kojení z prsu (v anglickém originále breastfeeding) upraví na kojení z hrudi (v anglickém originále chestfeeding).

„Už mě trochu unavuje to ponižování a znevažování žen. Kojení je jednou z našich schopností. Je to opravdu krásná a důležitá schopnost. Přestaňte s tím znevažováním žen kvůli různým šílencům. Rovná práva se přece nerovnají bláznovství,“ dodala herečka.

Nové pojmy doporučované NHS

Alley se následně stala terčem kritiky. Jednu z negativních reakcí sdílela na svém profilu: „Proč se staráš o to, co dělají ostatní lidé? Proč se republikáni vždycky tak moc zajímají o to, co dělají ostatní? Vždycky se pletou do záležitostí všech!“

Odpověď herečky na sebe nenechala dlouho čekat: „Všichni máme své názory. To bude asi hlavní důvod toho, proč jsou sociální sítě tak populární. Necítím povinnost být za každou cenu milá, když jsou na mě lidé hnusní ohledně mých vlastních názorů,“ reagovala Kirstie Alley.

„Je to naše osobní zodpovědnost, jestli s těmito koncepty souhlasíme, nebo ne. Chci vám jen říct... Nenechte se nějakým současným davovým šílenstvím nutit k tomu, abyste předstírali, že s ním souhlasíte jen proto, abyste nebyli za ty špatné,“ dodala.

Mnoho nemocnic ve Spojených státech však nové genderově korektní pojmy prosazuje. Chtějí se tak přizpůsobit transgender lidem, kteří se narodili jako ženy, ale identifikují se jako muži, a také nebinárním lidem, kteří se neřadí ani k jednomu pohlaví.