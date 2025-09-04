Hollywoodská hvězda s českými kořeny Kim Novaková to přehání s plastikami

  11:00
Kim Novaková (92) byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách kvůli množství podstoupených zákroků téměř k nepoznání. Herečka s českými kořeny přebírala v Itálii Zlatého lva za celoživotní dílo. Podle názoru fanoušků však vypadá hvězda na to, kolik je jí let, stále výborně.

Hvězda Hitchcockova hororu Závrať (Vertigo) byla kdysi považována za jednu z nejkrásnějších hollywoodských hereček. Nedokázala se však stejně jako mnoho dalších hvězd smířit se stárnutím a s přibývajícími vráskami a nespočet podstoupených plastických operací a zákroků ji výrazně změnil.

Kim Novaková ve svém nejslavnějším snímku Vertigo

Svým novým vzhledem způsobila Kim Novaková velký rozruch už v roce 2014, kdy se zúčastnila předávání Oscarů s velmi opuchlým obličejem, čehož si tehdy všiml i současný americký prezident Donald Trump. Na tehdejším Twitteru (nyní X) po předávání cen napsal: „Kim by měla zažalovat svého plastického chirurga!“

Herečka Kim Novaková podstoupila v životě mnoho plastických operací a kosmetických zákroků.
Herečka Kim Novaková na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (1. září 2025)
Kim Novaková přebrala na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. (1. září 2025)
Z filmu Vertigo (Kim Novaková, James Stewart)
Herečka se později k tweetu vyjádřila ve svém příspěvku na Facebooku. „Po mém letošním vystoupení na Oscarech jsem si přečetla všechny ty kritizující články. Vím také, co o mně řekl Donald Trump a další lidé. Nebudu popírat, že za sebou mám zákrok, konkrétně omlazení obličeje vlastním tukem,“ uvedla.

„Připadalo mi to mnohem méně invazivní než facelift, proto jsem se tak rozhodla. Pravda je taková, že Hollywood je velmi krutý. Každý z nás má ale právo snažit se vypadat nejlépe, jak jen může. Pokud se člověk díky zákrokům sám cítí psychicky lépe, není co řešit. Každý by měl mít možnost se svým vzhledem dělat to, co sám uzná za vhodné,“ dodala.

Falešná lesbička z dua Tatu oslavila čtyřicítku, po plastikách je k nepoznání

Novaková pochází z Chicaga ve státě Illinois, kde se narodila ve čtvrti české menšiny druhé generaci českých imigrantů Josephu Novakovi a Blanche Marii Novakové rozené Králové. Novak byl původně učitelem, ale v USA pracoval jako výpravčí na železnici.

Herečka, která je také skvělou výtvarnicí a má za sebou mnoho úspěšných výstav, je další ze slavných žen, které musely v životě bojovat s rakovinou prsu. Nepříjemná diagnóza ji potkala v jejích 77 letech. Lékaři u ní nádor zachytili naštěstí velmi záhy a to během rutinního vyšetření mamografem.

Během rozhovoru z března 2013 Novaková přiznala, že jedním z důvodů, proč toho v životě nenatočila víc, je bipolární porucha, kterou trpí. Od roku 1976 žije na ranči v Oregonu, kde se věnuje malbě.

Její druhý manžel, veterinář Robert Malloy, se kterým žila herečka 44 let až do jeho smrti, zemřel v roce 2020 v osmdesáti letech.

VIDEO: Herečka Kim Novaková v Praze (rok 2015):

