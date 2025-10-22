Jsem v šoku, reagovala Kardashianová na zájem lidí o kalhotky s ochlupením

Kim Kardashianová (44) v rámci své módní značky SKIMS představila kolekci kalhotek s umělým pubickým ochlupením. Sama byla překvapená, jak rychle se tato kuriózní novinka vyprodala.
„Jsem v šoku,“ reagovala Kim Kardashianová na zájem veřejnosti o její novou kolekci prádla SKIMS. Kalhotky s kudrnatými i rovnými variantami umělého pubického ochlupení ve dvanácti různých odstínech, se okamžitě vyprodaly. Jedny kalhotky se prodávaly za v přepočtu 667 korun.

Zrzavá, nebo blond? Kardashianová představila tanga s ochlupením

Sama vůbec takový zájem nečekala. „Byla to jen legrace, bláznivý nápad,“ vysvětlila Kardashianová v rozhovoru pro E! News.

Sama nové kalhotky propagovala na Instagramu těmito slovy: „“Lidi, podívejte se, jak krásné kalhotky máme. Jsou tak legrační. Máme různé druhy šňůrek podle barvy pleti a různé barvy ochlupení. Stačí si jen vybrat. Můžete mít stejnou barvu ochlupení na kalhotkách jako na vlasech. Nebo úplně jinou. S našimi kalhotkami Ultimate Bush zkrátka budete mít tam dole chloupky takové, jaké toužíte mít.“

Značka uvedla novinku jako „dosud nejodvážnější kalhotky“ a od fanoušků sklidila rozdílné reakce. Jedni chválí Kardashianovou za skvělý marketingový tah, vtipný nápad a odvahu. Jiní to kritizují jako „nechutné“ a píší: „Kdo by tohle chtěl?“

Prodej ale mluví sám za sebe. Tanga s ochlupením představila značka 14. října a dnes už nejsou k sehnání. V současné době má značka čekací listinu na další produkty této kontroverzní řady.

