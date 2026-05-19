V zásilce prádla SKIMS od Kim Kardashianové našla policie 90 kilo kokainu

Autor:
  21:01
Spodní prádlo značky SKIMS od Kim Kardashianové se stalo součástí případu pašování velkého množství drog. Kokain v hodnotě v přepočtu 190 milionů korun našla policie v zásilce tohoto prádla, kterou z Nizozemska do Británie převážel polský řidič.
Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Kim Kardashianová (Skims, 2026) | foto: @ Skims

Pohraniční stráž v přístavu Harwich v Essexu našla loni v kamionu mířícím do Británie z Nizozemska 28 balíků prádla značky Skims a ve skrytém prostoru zabudovaném do zadních dveří pak 90 kilogramů kokainu.

Polský řidič kamionu Jakub Jan Konkel nejprve tvrdil, že s drogami nemá nic společného. Nakonec přiznal, že s převozem drog souhlasil za finanční odměnu v přepočtu 110 tisíc korun. Tento týden byl řidič v Británii odsouzen ke 13 letům vězení a britská vydala k případu tiskovou zprávu, kde uvedla, že Kim Kardashianovou ani její značku žádný postih nečeká.

Kardashianová se k celému incidentu nevyjádřila. Úřady uvedly, že nebyla obviněny z žádného provinění a že vývozce nebyl nijak spojen s pašeráckou akcí.

„Skupiny organizovaného zločinu využívají zkorumpované řidiče, jako je Konkel, k přepravě drog třídy A, které jsou často ukryty v naprosto legálních nákladech, jako je tento,“ uvedl Paul Orchard z britské Národní kriminální agentury.

