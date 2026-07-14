Kim Kardashianová a Lewis Hamilton jsou spojováni od letošního února a z fotek z dovolené, které Kardashianová sdílela, je patrné, že Hamilton už zapadl do rodiny.
Kardashianová má čtyři děti s rapperem Kanyem Westem – dceru North (13), syna Sainta (10), dceru Chicago (8) a syna Psalma (7). Všechny vzala na dovolenou k jezeru, kterou trávili se slavným britským závodníkem. „Jsou tak pohodová dvojice. Jako by spolu byli už roky,“ řekl zdroj blízký páru časopisu People.
„Pomáhá tomu i to, že se znali už dřív, ale oba jsou na stejné vlně, co se týče ambicí, životních cílů a toho, jak věci usnadňovat,“ dodal.
Hamilton prý vždy Kardashianovou obdivoval a věnoval jí pozornost. Letos v únoru se spolu ukázali na Super Bowlu a několika dalších akcích a v dubnu šli oficiálně se vztahem na Instagram. Navštívili spolu Japonsko a Kardashianová podpořila Hamiltona i na Velké ceně Monaka.
Hamilton sdílel video z wakeboardingu, kde ho Kardashianová povzbuzuje z lodi. Na dovolené s nimi byla i Kimina sestra Khloe Kardashianová a několik přátel.