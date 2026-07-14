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Kardashianová a Hamilton jako spojená rodinka. Zveřejnili snímky z dovolené

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  15:15
Kim Kardashionová (45) a závodník Formule 1 Lewis Hamilton (41) už svůj vztah netají. Vyrazili na dovolenou k jezeru v Idahu s dětmi Kim Kardashianové, která sdílela fotky včetně selfie, kde je v objetí s Hamiltonem a osmiletou dcerou Chicago.

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton jsou spojováni od letošního února a z fotek z dovolené, které Kardashianová sdílela, je patrné, že Hamilton už zapadl do rodiny.

Kardashianová má čtyři děti s rapperem Kanyem Westem – dceru North (13), syna Sainta (10), dceru Chicago (8) a syna Psalma (7). Všechny vzala na dovolenou k jezeru, kterou trávili se slavným britským závodníkem. „Jsou tak pohodová dvojice. Jako by spolu byli už roky,“ řekl zdroj blízký páru časopisu People.

kimkardashian

summers at the lake with my favorite people ✨

13. července 2026 v 19:55, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 13:17
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„Pomáhá tomu i to, že se znali už dřív, ale oba jsou na stejné vlně, co se týče ambicí, životních cílů a toho, jak věci usnadňovat,“ dodal.

Hamilton prý vždy Kardashianovou obdivoval a věnoval jí pozornost. Letos v únoru se spolu ukázali na Super Bowlu a několika dalších akcích a v dubnu šli oficiálně se vztahem na Instagram. Navštívili spolu Japonsko a Kardashianová podpořila Hamiltona i na Velké ceně Monaka.

Kim Kardashianová dala na Instagram fotky z dovolené u jezera v Idaho, kterou tráví s Lewisem Hamiltonem a svými dětmi.
Kim Kardashianová (prosinec 2025)
Kim Kardashianová na Velké ceně Monaka.
Kim Kardashianová
48 fotografií

Hamilton sdílel video z wakeboardingu, kde ho Kardashianová povzbuzuje z lodi. Na dovolené s nimi byla i Kimina sestra Khloe Kardashianová a několik přátel.

lewishamilton
13. července 2026 v 18:35, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 13:23
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