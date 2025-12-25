Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Ve videu, které sdílela se svými sledujícími, ukázala Kim Kardashianová místnost zaplněnou více než dvaceti stromky. Jedle jsou pokryté umělým sněhem, jemně nasvícené světýlky a rozmístěné po dřevěné podlaze tak, že lemují centrální otevřený prostor domu. Celá dekorace působí minimalisticky.
„Tudy se vracím domů,“ říká podnikatelka ve videu. „Vytvořila jsem si tu harmonické a uklidňující zimní prostředí, které mi pomáhá odreagovat se po náročných dnech plných pracovních povinností,“ vysvětluje.
Video s vánočními stromky zveřejnila podnikatelka krátce poté, co byla kritizována za to, že její sváteční výzdoba působí každoročně velmi přehnaně a odtrženě od reality běžných lidí. Kardashianová přesto zůstává věrná svému stylu – velkolepému, promyšlenému a nepřehlédnutelnému.
Jsem v šoku, reagovala Kardashianová na zájem lidí o kalhotky s ochlupením
Při propagaci zimní kolekce módní značky SKIMS nechyběla letos ani matka Kim Kardashianové, Kris Jennerová a dlouholetý rodinný přítel, raper Snoop Dogg. Všichni tři upoutali pozornost sledujících na sociálních sítích, když společně zapózovali v luxusních pyžamech a domácích soupravách.
Kim vsadila na světlý pohodlný a zároveň sexy set, Kris Jennerová zvolila elegantní černé saténové pyžamo a Snoop Dogg outfit doplnil výrazným županem v tradičních vánočních barvách.
Kim Kardashianová se proslavila díky reality show Kardashianovi (Keeping Up with the Kardashians), která mapuje život její slavné rodiny. Je zakladatelkou úspěšné módní značky SKIMS, zaměřené na spodní prádlo a pohodlné oblečení, a kosmetické značky SKKN by Kim. Influencerka je velmi aktivní na sociálních sítích, kde ji sleduje 354 milionů fanoušků z celého světa.
V posledních letech se exmanželka rapera Kanyeho Westa věnuje studiu práva a zapojuje se do aktivit spojených s reformou trestního systému v USA. Je matkou čtyř dětí a patří k nejvlivnějším celebritám současnosti.