Celkem je před porotním soudem deset obžalovaných, pěti hrozí doživotí za loupežné přepadení. Další čtyři muži a jedna žena jsou v případu podle médií obviněni ze spoluúčasti na loupeži nebo z neoprávněného držení zbraně.

Kim Kardashianová, oblečená v elegantním černém kostýmku a ozdobená lesklými šperky, přijela k soudu v černé dodávce v doprovodu své matky Kris Jennerové. Kamery do soudní síně nesměly, výpověď podnikatelky nebyla přenášena živě. Podle stanice NBC News do soudní budovy a okolí přišlo přes 500 novinářů.

„Byla jsem přesvědčená, že zemřu,“ řekla podle agentury Reuters Kardashianová. Před téměř devíti lety přicestovala do Paříže na týden módy a ubytovala se v exkluzivním bytovém domě v centru Paříže, takzvaném „místě bez adresy“, kde si celebrity navštěvující francouzskou metropoli pronajímaly přepychová apartmá.

Když dva z obžalovaných kolem tří hodin ráno vešli do jejího apartmá, Kardashianová si podle svých slov nejprve myslela, že jsou to policisté, protože na sobě měli policejní uniformy. Muži ale začali požadovat šperky a mířili na ni zbraní. Kardashianová se v jednu chvíli bála, že ji lupiči znásilní, protože ji hodili na postel a jeden z nich ji chytil za nohu. Kardashianová na sobě měla pouze župan. „Nakonec mě ale svázal,“ řekla.

„Odpouštím vám to, co se stalo, ale nic to nemění na emocích, pocitech, traumatu a způsobu, kterým se změnil můj život,“ uvedla Kardashianová po přečtení dopisu, ve kterém se jí jeden z obžalovaných omlouval. Americká celebrita svědčila před soudem v Paříži zhruba čtyři hodiny. Rozsudek by měl být znám 23. května.

Kardashianová před soudem uvedla, že ji přepadení výrazně poznamenalo. Před činem podle svých slov příliš neřešila svou bezpečnost, poté si ale pořídila ochranku. S krádeží šperků podle ní souvisí i pozdější vloupání do jejího domu v Los Angeles. „Někdo se inspiroval,“ uvedla. „Začala jsem mít strach vycházet z domova,“ dodala celebrita, která tvrdí, že může usnout, jen když si ověří, že ochranka je na svém místě.

Útočníci čelí obvinění, že Kardashianovou spoutali stahovacími páskami a lepicí páskou a poté se zmocnili šperků v hodnotě devíti milionů dolarů (bezmála 202 milionů korun), včetně snubního prstenu v hodnotě čtyř milionů dolarů (asi 90 milionů korun), který jí daroval její tehdejší manžel, raper Kanye West.

Kim Kardashianová a její matka Kris Jennerová míří k soudu v Paříži. (13. května 2025)

Obžalovaných bylo původně dvanáct, jeden ale před začátkem procesu zemřel a další nemůže být souzen kvůli vážné nemoci. Jedná se především o skupinu pařížských zlodějů v pokročilém věku, kteří trpí různými nemocemi, uvádí deník Le Monde. Kvůli vysokému věku dostali v tisku přezdívku „loupeživí dědečci“.

Protože lupiči z místa činu utíkali pěšky nebo na jízdních kolech, poztráceli část šperků, včetně křížku se šesti diamanty, který našel na ulici kolemjdoucí a odnesl ho na policii. Většina šperků, včetně snubního prstenu, se však nikdy nenašla.

Miliardářka Kim Kardashianová se proslavila především účinkováním v televizní reality show Držte krok s Kardashians. Vlastní rovněž značku spodního prádla Skims.

Otec Kardashianové, právník Robert Kardashian, byl známý jako obhájce sportovce O. J. Simpsona, který byl v 90. letech v ostře sledovaném procesu obviněn z vraždy své exmanželky Nicole Brownové a následně zproštěn viny.